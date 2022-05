Thurgauer Samariter bildeten sich in Amriswil umfassend weiter

Amriswil Thurgauer Samariter bildeten sich umfassend weiter Am Samstag führte der Samariterverband Thurgau den jährlichen Weiterbildungstag der Feuerwehr-Sanitätszüge in Amriswil durch. Dabei zeigte sich schnell, dass nichts so einfach ist, wie es anfangs manchmal scheint. Christof Lampart 09.05.2022, 16.30 Uhr

Die Thurgauer Samariter bilden sich in Amriswil umfassend weiter. Bild: Christof Lampart

Rund 100 Frauen und Männer fanden sich bereits am frühen Morgen beim Feuerwehrzentrum in Amriswil ein. Nach einigen Theorielektionen galt es, das zuvor Gelernte anzuwenden – was sich oft gar nicht als so einfach erwies.