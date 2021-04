Amriswil Teurer als geplant Der neue Amriswiler Werkhof kommt im Juni zur Abstimmung. Für das Projekt sind 6,35 Millionen veranschlagt. Manuel Nagel 24.04.2021, 04.10 Uhr

So soll der neue Werkhof aussehen. Er hat zur St.Gallerstrasse hin einen Büro- und einen Aufenthaltstrakt (links) und anschliessend folgt die Werk- und Einstellhalle. Mitte 2023 soll der Bau bezugsbereit sein. Bild: PD/Büchel Gubler Kuster Architekten

Zu Beginn dieses Jahres gab die Stadt Amriswil bekannt, dass das Wängemer Architekturbüro Büchel Gubler Kuster das Planerwahlverfahren zum neuen Werkhof für sich entschieden hätten (TZ vom 18. Januar 2021). Nun wird das Projekt – wie damals schon vorgesehen – am 13. Juni der Stimmbevölkerung vorgelegt. In den letzten Monaten haben die Architekten und die Baukommission zusammen das Projekt weiterentwickelt.

Bevölkerung zum Augenschein eingeladen Sonst lädt die Bauherrschaft jeweils zur Besichtigung ein, wenn ein Gebäude fertig errichtet worden ist. Die Stadt Amriswil führt aber bereits beim abzubrechenden alten Werkhof drei Tage der offenen Türen durch, nämlich am Samstag, 8. Mai (9 bis 12 Uhr), am Freitag, 28. Mai (16 bis 18 Uhr), sowie am Samstag, 29. Mai (9 bis 12 Uhr). An diesen Tagen soll sich die Bevölkerung selbst ein Bild vom Zustand der alten «Schüür» machen und sehen, dass diese kein zeitgemässes Arbeiten mehr erlaube. Ebenfalls werden an diesen Informationsveranstaltungen auch Detailpläne des Neubauprojekts gezeigt und Fragen dazu beantwortet. (man)

Nicht ganz wie geplant entwickelten sich jedoch die Kosten des Projekts. Mit 6,35 Millionen kommt der Neubau sowie die Sanierung der hinteren Einstellhalle teurer zu stehen, als noch in der Investitionsplanung vorgesehen war. Dort rechnete man mit rund fünf Millionen. Doch es mache keinen Sinn, so das Argument der Stadt, hier eine Billiglösung im Leichtbau und ohne Isolierung hinzustellen, sodass in einigen Jahren wieder Geld in die Hand genommen werden müsse. Man wolle ein Gebäude, welches für lange Zeit den Anforderungen der Werkhofmitarbeiter gerecht werde. «Es ist aber kein Luxusbau. Wir haben uns ganz klar am Bedarf orientiert», stellt Stadtpräsident Gabriel Macedo klar. Zudem sei auch ein Betrag von 150'000 Franken für eine Pfählung drin, die es eventuell nicht benötigt.



Bei optimalem Verlauf Bezug in rund zwei Jahren

Stimmen die Amriswilerinnen und Amriswiler dem Kreditbegehren in knapp zwei Monaten zu, so soll bis Ende Jahr die Detailplanung und das Baubewilligungsverfahren abgeschlossen sein. Anfang des nächsten Jahres wäre dann Baubeginn. «Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund 16 Monaten», heisst es von Seiten der Stadt. Die Eröffnung des neuen Werkhofs wäre demzufolge im Sommer 2023.

Eine Knacknuss dürften für die Werkhofmitarbeiter jedoch die 16 Monate Bauzeit sein, in denen sie mit viel weniger Platz auskommen müssen. «Wir versuchen die Einstellhalle hinter der ‹Schüür› so optimal wie nur möglich zu nutzen», sagt Macedo. Ausserdem habe die Stadt auch noch das alte Feuerwehrdepot, in dem jetzt Wohnmobilbesitzer Standplätze für ihre Fahrzeuge gemietet haben.

Hinweis

Die Amriswiler Stimmberechtigten befinden am 13. Juni an der Urne über das Kreditbegehren von 6,35 Millionen Franken für den neuen Werkhof.