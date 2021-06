Amriswil: Sanierung Eggstrasse kostet über 80'000 Franken weniger

Amriswil Stadt Amriswil verzichtet auf Gehweg bei der Eggstrasse Die Eggstrasse ist auf einer Länge von rund 530 Metern zwischen dem Westteil des Weilers Egg und der Bauzonengrenze an der St.Gallerstrasse sanierungsbedürftig. Manuel Nagel 18.06.2021, 18.00 Uhr

Die Eggstrasse wird ab Ende August saniert. Bild: Manuel Nagel

Das dürfte den Amriswiler Steuerzahler freuen: Die Sanierung der Eggstrasse wird deutlich günstiger als im Budget 2021 vorgesehen. Dort steht der Betrag von 210'000 Franken drin, doch nun werden lediglich rund 120'000 Franken benötigt.

Es ist jedoch kein Zahlendreher, der bei der Budgetplanung passiert ist. Bauverwalter Manfred Wagner erklärt, dass zuerst ein Gehweg in die Budgetierung aufgenommen worden sei, die Verkehrskommission der Stadt jedoch zum Schluss gekommen sei, dass die Kosten von über 80'000 Franken unverhältnismässig zum Sicherheitsgewinn gewesen wären. Und Amriswils Bauverwalter stellt ausserdem klar, dass mit diesem Betrag kein vollwertiges Trottoir hätte erstellt werden können, sondern eben nur ein Gehweg. Man habe zwar daran gedacht, als entlang der Eggstrasse auch die neue intelligente Beleuchtung errichtet wurde, «doch die Eggstrasse ist übersichtlich und nicht gefährlich», sagt Wagner. Fussgänger und der Langsamverkehr könnten ausserdem auf die Wiesenbankette ausweichen, sollte es zu einer Kreuzung mit einem Auto kommen.

Ende August sollen die Bauarbeiten beginnen und rund drei Wochen dauern. Wie schon bei anderen Gemeindestrassen ist auch die Eggstrasse scheinbar noch in einem guten Zustand, besonders jetzt im Sommer. Im Winter sehe das anders aus, sagt Wagner. Bevor die Fundationsschicht auch hier weiter Schaden nimmt, will die Stadt das Problem frühzeitig angehen und so Folgekosten vermeiden. Denn jetzt könne man einfach den Belag sanieren, erklärt der Bauverwalter. Würde man noch ein paar Jahre zuwarten, müsste man unter Umständen den Altbelag entfernen und entsorgen. «Und das wäre dann massiv teuer», sagt Manfred Wagner.