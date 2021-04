Amriswil-Sommeri «Am ersten Tag mussten die Kinder eine Baumeisterprüfung ablegen»: 50 Mädchen und Buben haben eine Lego-Stadt gebaut Die Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri lud zur Lego-Woche ins Kirchgemeindehaus. Mehr als 50 Mädchen und Buben haben fleissig gebaut.

Manuel Nagel 11.04.2021, 15.30 Uhr

Elea, Jana und Ella bewundern den Wolkenkratzer in der Lego-Stadt, bei der das Trio auch tatkräftig mitgebaut hat. Bild: Manuel Nagel

Es ist zweifelsohne das Paradies für so manches Kind. Eine ganze Stadt aus Lego-Steinen errichten. Wer zu Hause ebenfalls von den dänischen Bausteinen rumliegen hat oder hatte, der wird das bestimmt auch schon versucht haben. Doch irgendwann stiess man als junger Städteplaner an seine Grenzen, weil nicht genügend Steine vorhanden waren – oder wenn, dann sicher die falschen.

Das kann den mehr als 50 Mädchen und Buben nicht passieren, die im Amriswiler Kirchgemeindehaus ganz aufgeregt hin und her laufen. Ihnen stehen beinahe 200'000 verschiedene Teile zur Verfügung, was rund 300 Kilogramm Lego entspricht, wie Marc Lendenmann sagt. Er ist der Tätschmeister in diesem Gewusel und schaut, dass das scheinbar chaotische Treiben in geordneten Bahnen verläuft.

Ein Schloss, eine Kathedrale und ein Wolkenkratzer

Denn die jungen Teilnehmer der Lego-Woche, die von der evangelischen Kirchgemeinde ausgeschrieben wurde, dürfen nicht einfach drauflos bauen, sagt Tabea Kunz. Die Jugenddiakonin engagierte Marc Lendenmann vom Bibellesebund (BLB), der mit seinem Anhänger voller Kisten mit den bunten Steinen in der ganzen Deutschschweiz herumfährt und Kinderherzen höher schlagen lässt. Tabea Kunz erzählt:

«Am ersten Tag mussten die Kinder eine Baumeisterprüfung ablegen.»

Tabea Kunz, Jugenddiakonin Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri. Bild: Manuel Nagel

Durch diese Musterhäuser haben die Verantwortlichen einen Eindruck gewonnen, wem man anspruchsvollere Aufgaben zumuten kann, und wer vielleicht besser einfachere und kleinere Gebäude bauen sollte.

Denn eines der komplexeren Häuser wie etwa der Wolkenkratzer, die Kathedrale oder das Schloss zu bauen, ist nicht ganz ohne. Wer schon einmal einen Lego-Bausatz bekommen hat, der weiss, dass er fast Stein für Stein angeleitet wird. Hier gab es für die Kinder jedoch nur ein oder zwei laminierte Blätter Papier mit Fotos, wie das fertige Haus schliesslich auszusehen hat und – als Starthilfe – wie das Fundament gebaut wird. Dann mussten die Mädchen und Buben selber probieren. Und hakte es doch irgendwo, so stand Marc Lendenmann mit Ratschlägen zur Seite.

Gewisse Leitplanken gab es somit in diesen vier Tagen von Dienstag bis Freitag. Das sei auch nötig, sagt Tabea Kunz, da sonst jemand sich alle Fenster schnappe, die eigentlich für das Hochhaus gedacht seien.

Trotz Leitplanken hat es Platz für Kreativität

Doch Platz für Kreativität war auch so noch vorhanden. «Elea, schau, ich habe Prinzessinnenfenster gefunden», ruft Ella ihrer Freundin zu, als sie gerade zu dritt eine Villa zusammenbauen und im ersten Obergeschoss beim Balkon etwas von der Vorgabe abweichen. Prinzessinnenfenster? Elea erklärt:

«Das sind die Fenster vom Schloss der Eisprinzessin.»

Wenn ein Gebäude nicht genau so aussah wie auf dem vorliegenden Foto, so war das nicht weiter schlimm.

Jana, Elea und Ella spielen mit der Lego-Stadt. Bild: Manuel Nagel

Bedauerlich hingegen ist die Tatsache, dass aufgrund von Corona die Eltern am Freitagabend das Gesamtkunstwerk nicht bewundern konnten. Und bedauerlich ist ebenfalls, dass diese Stadt auch wieder abgebrochen werden muss. Zusammen mit einigen älteren Kindern macht sich Marc Lendenmann an die Abbrucharbeit, kurz nachdem die Kinderschar das Kirchgemeindehaus verlassen hat.

Die Instruktionen sind auch hierbei klar und präzise, «sonst haben wir nicht drei, sondern fünf oder sechs Stunden», sagt Lendenmann. Alles muss wieder zurückgebaut und die Steine nach Farben und Grössen sortiert werden, damit die Lego-Stadt bereits nächste Woche an einem anderen Ort aufgebaut werden kann. Der nächste Stopp ist Berg TG – und dort leuchten sicher auch wieder Kinderaugen, wenn sie unverhofft Prinzessinnenfenster entdecken.