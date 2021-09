Amriswil: Museumssonntag mit Erzählstunde im Ortsmuseum

Amriswil Singen am Lagerfeuer und «Stadt am See» Der Amriswiler Museumssonntag wartet diesmal mit besonderen Veranstaltungen auf. Manuel Nagel 02.09.2021, 16.30 Uhr

Der Campingplatz und das Strandbad der Stadt Amriswil am Ufer des Bodensees in Uttwil ist Thema der Erzählstunde im Ortsmuseum. Bild: Manuel Nagel

Vor fast 100 Jahren kaufte Amriswil ein Stück Land am See. Dieses entsprach aber nicht den Bedürfnissen, sodass es wieder verkauft wurde. Später konnte die Gemeinde das heutige Stück Strandboden von zwei Amriswilern übernehmen. Es wurde eine einfache Umkleide- und WC-Infrastruktur errichtet und fertig war das Amriswiler Strandbad in Uttwil. Für 50 Rappen konnten die Einwohner von Amriswil per Postauto nach Uttwil fahren und ihr Strandbad besuchen.

Seither ist die Infrastruktur immer wieder erneuert worden. Es wurde ein Campingplatz mit kleinem Restaurant angegliedert, und das Amriswiler Strandbad erfreut sich auch heute noch ungebrochener Beliebtheit. Daniel Laib, Mitglied im Team des Ortsmuseums Amriswil, weiss viele spannende Details zu dieser aussergewöhnlichen Geschichte in Wort und Bild und mit historischen Plänen, die er im Ortsmuseum am Palmensteg präsentiert. Laibs Erzählstunde «Amriswil – die Stadt am See» beginnt um 15 Uhr, das Museum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Bohlenständerhaus im Schrofen geht es diesen Sonntag musikalisch zu und her. Es findet keine Ausstellung und keine Vorführung statt, sondern ein gemeinsames Singen. «Am Lagerfeuer» und «Aus unserer Schulzeit», so heissen Liedersammlungen, die Susanne Diethelm im Laufe der Jahre zusammengestellt hat. Es sind Lieder, welche die nicht mehr ganz jungen Amriswiler in der Schule oder in der Freizeit gesungen haben. Dem Team vom Bohlenständerhaus ist es ein Anliegen, auch dieses Kulturgut zu erhalten, und es lässt verlauten: «Das ist nur möglich, wenn man diese Lieder auch singen kann.»

Dazu gibt es Gelegenheit mit Susanne Diethelm am Keyboard und Willi Hausammann an der Gitarre. Gesungen werden Lieder wie «Munotsglöögli», «Buurebüebli», «Am Himmel stoht es Stärnli z’Nacht» und so weiter. Es bestehen Einschränkungen, deshalb wird in zwei Gruppen um 14.15 und um 15.15 Uhr gesungen, bei schönem Wetter ohne Maske im Freien, sonst in der Scheune und mit Maske.

Hinweis

Amriswiler Museumssonntag am 5. September. Ortsmuseum am Palmensteg, Bohlenständerhaus im Schrofen, Schulmuseum in Mühlebach und Kutschensammlung an der St.Gallerstrasse.