AMRISWIL - Sie wagt etwas Neues: Rosmarie Studer verkauft ihren langjährigen Besitz – eine der ältesten Apotheken im Thurgau erhält eine neue Inhaberin

Sie wagt etwas Neues: Rosmarie Studer verkauft ihren langjährigen Besitz – eine der ältesten Apotheken im Thurgau erhält eine neue Inhaberin Über 120 Jahre gibt es die Central Apotheke in Amriswil. 34 davon führte sie Rosmarie Studer. Nun widmet sie ihr Herzblut einem neuen Projekt. Die neue Inhaberin des Sanitätshauses heisst Susanna Hug.

Rosmarie Studer in ihrem neuen Laden Kiebitz im Amriville. Bild: Kevin Roth

Beim Betreten des Bioregio Fachgeschäft Kiebitz ist das Lächeln von Rosmarie Studer trotz Maske gut erkennbar. Freudig und voller Elan begrüsst sie die Kundschaft. Seit Dezember 2019 gibt es den Laden nun schon. Zuvor war sie fast über 34 Jahre Apothekerin in Amriswil. Im Frühling dieses Jahres beendete sie diese Tätigkeit und verkaufte ihre Apotheken an ihre langjährige Mitarbeiterin Dr. Susanna Hug.

Ein Bild der Central Apotheke aus dem Jahr 1915. Bild: PD

Rosmarie Studer übte somit nicht nur einen der ältesten Berufe aus, sondern leitete auch eine der ältesten Apotheken im Thurgau. Rund 120 Jahre gibt es die Central Apotheke in Amriswil, zumindest geht dies aus der schriftlichen Hinterlassung ihres Vorgängers, Hans Rudolf Weber, hervor.

Staatsexamen in Zürich gemacht

«Ich bin ein Glückskind», sagt Rosmarie Studer, als sie von ihrem beruflichen Werdegang erzählt. 1985 machte sie das Staatsexamen als Apothekerin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Anschliessend begannen ihre Lehr- und Wanderjahre. Zuerst war sie im Kanton Aargau unterwegs, kurz darauf in St.Gallen. Dies dauerte aber nicht lange an, denn es kam eine einmalige Gelegenheit für Rosmarie Studer.

Als sie 28 Jahre alt war, verkaufte Hans Rudolf Weber die Central Apotheke an eine Treuhandfirma. Diese suchte einen Nachfolger für die Leitung der Apotheke. Ein Bekannter der Familie machte Rosmarie Studers Vater darauf aufmerksam. Dieser motivierte seine Tochter die Chance zu nutzen, was sie auch tat.

Links: Hans Rudolf Weber, der Vorgänger von Rosmarie Studer (rechts). Bild: PD

Mit 28 Jahren leitete sie die Apotheke

«Sind sie die neue Lehrtochter?», wurde sie damals von einem Tageslieferanten gefragt. Darüber schmunzelt Studer heute. Dank ihrer Mitarbeitenden, die sie in allen Bereichen unterstützten, hat sie sich gut in die Leitungsfunktion einfinden können:

«Ich übernahm ein so tolles Team, das meine mangelnde Berufspraxis wett machte.»

Die Central Apotheke vor dem Umbau im Jahr 1996. Bild: PD

Nach acht Jahren fasste Rosmarie Studer den Entschluss, die Apotheke von der Treuhandfirma abzukaufen. Im Jahr 1996 folgte ein grosser Umbau. Ihr Mann, der Architekt ist, kümmerte sich um die Sanierung. Ziel war es, die Apotheke zu modernisieren und zugänglicher zu machen, beispielsweise für Rollstuhlfahrer.

Die kleine Treppe vor dem Eingang wurde entfernt, ein grosses Schaufenster wurde eingebaut und aus einer für Studer «unpraktischen Apotheke» wurde ein modernes Geschäft. Zudem gestaltete der Thurgauer Künstler Norbert eine grossen Wand in der Apotheke.

«Ich bin wirklich privilegiert, einen Architekten als Mann zu haben, die Apotheke ist auch 25 Jahre nach der Sanierung in einem tollen Zustand.»

So sieht die Central Apotheke heute aus. Bild: PD

Offenbar wurde Rosmarie Studers Leistung in Amriswil hoch angesehen. Im Jahr 2003 wurde sie gefragt, ob sie auch die Apotheke am Rennweg übernehmen wolle. Auch diese Chance liess sie sich nicht entgehen. Und dabei war es nicht belassen: Im Jahr 2017 stiess die Drogissa hinzu. Im selben Jahr wurde dann die Apotheke AG Amriswil gegründet, bestehend aus zwei Apotheken, eine davon mit Drogerie sowie einem Bioregio Fachgeschäft.

Apotheke bleibt im privaten Besitz

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die AG eine abwechslungsreiche Geschichte mit einigen Umzügen. Unter anderem war die Gesellschaft im Untergeschoss des Amriville zu finden. Seit 2019 ist das Reformhaus nun ein eigener Laden, der von Rosmarie Studer und ihrem Mann geführt wird.

Die Nachfolge für die Apotheken, die an der Bahnhofstrasse und im Migros zu finden sind, war anfangs nicht einfach. Rosmarie Studer war es wichtig, dass die Geschäfte nicht von einer Apothekenkette übernommen werden. Sie wolle «das Persönliche» in Amriswil weiter fördern, auch wenn der Verkauf an eine Firma leichter gewesen wäre. Deswegen fragte sie ihre Mitarbeitenden, ob jemand am Kauf interessiert wäre. Nachdem sie erst nur Absagen erhielt, meldete sich Susanna Hug, die selbst seit vielen Jahren für die Apotheken tätig ist.

Rosmarie Studer, ehemalige Inhaberin der Central Apotheke. Bild: Kevin Roth

«Es hat mich wirklich gefreut, so war die Übergabe wie in einer Familie.»

Mit Susanna Hug habe sie eine Nachfolgerin gefunden, die Studers Verbindung von Tradition und Moderne fortsetze.

Bioregio Fachgeschäft als neue Passion

Für Rosmarie Studer falle der Abschied leicht. Sie halte sich raus, aber sie interessiere sich immer noch sehr, wie es läuft. Die Apotheken werden ihr immer am Herzen liegen, genauso wie ihre langjährigen Mitarbeitenden.



«Ich sage immer ‹Lob tut gut› und hoffe, dass ich mein Team genug gelobt habe. Sie machen einen tollen Job.»

Das Bioregio Fachgeschäft Kiebitz im Amriville. Bild: Kevin Roth

Ebenso wichtig seien für Rosmarie Studer auch ihre Kundinnen und Kunden gewesen. Ihre Loyalität und das grosse Vertrauen bedeuten ihr sehr viel, sagt sie. Nun stecke sie ihr ganzes Herzblut in ihr Bioregio Fachgeschäft Kiebitz. Die Verbindung zu ihrem Beruf als Apothekerin sehe aber sie immer noch. Beispielsweise bei chronischen Krankheiten, wo eine gesunde Ernährung die die Schulmedizin unterstütze. «Wir bewegen ihre Gesundheit» ist der Slogan der City Apotheke, sagt Studer.

«Genauso wichtig wie Bewegung ist aber auch die gesunde Ernährung, und die fördern wir mit unserem Bioregio Fachgeschäft.»