Amriswil Sie verkehrte mit dem persischen Königshaus und dem russischen Zarenhof, aber neckende Amriswiler Buben mochte sie nicht Das spannende Leben der Irma von Hünefeld lockt Besucher ins Bohlenständerhaus, wo sie bis 1960 auch wohnte. Trudi Krieg 18.09.2021, 14.00 Uhr

Irma Lucia Gabriela Edda von Hünefeld, wurde im Jahr 1877 geboren und starb 1965 in Münsterlingen. Bild: Foto im Bohlenständerhaus Amriswil

Auf Buben war Irma Lucia Gabriela Edda von Hünefeld nicht besonders gut zu sprechen. Diese neckten sie manchmal wegen ihrer Kleidung. Sie trug immer lange weite Röcke, im Winter oft mehrere übereinander, damit sie auch ohne Strümpfe warm genug hatte. Aber die Mädchen besuchten das Fräulein Hünefeld gerne. Einerseits wegen der vielen Katzen, die bei ihr ein- und ausgingen, andererseits wegen der spannenden Geschichten, welche die alte Frau aus adeligem Haus zu erzählen wusste.

Jedoch wusste man von diesen Geschichten nicht recht, ob es Märchen waren oder ob auch Hünefelds eigene Lebensgeschichte da mit einfloss. Besonders aus deren Jugendzeit, als die schöne Frau in Männerkleidern als Matrose anheuerte und auf Schiffen die Weltmeere durchquerte oder in Ägypten bei Ausgrabungen mithalf –, was sie spannender fand, als sich in eine arrangierte Ehe zu fügen.

Brigitta Stahel mit einem Bild vom Bohlenständerhaus mit dem Anbau in dem Irma von Hünefeld gelebt hat. Bild: Trudi Krieg (Amriswil, 16. September 2021)

Diese und weitere spannende Geschichten über Irma von Hünefeld erzählten Hilda Scherzer und Brigitta Stahel am Donnerstagabend im Bohlenständerhaus. Dort, im Ostanbau des heutigen Museums im Schrofen, hatte das Fräulein von Hünefeld nach einem abenteuerlichen Leben von 1933 bis ins Jahr 1960 gewohnt.

Bekanntschaften in Persien und beim Zarenhof

Aus der Zeit, in der sie in Privatschulen, Internaten und auf Kunstakademien unterrichtet worden war, pflegte von Hünefeld illustre Bekanntschaften bis zum Zarenhof und zum persischen Königshaus – und führte dabei auch Briefwechsel mit den obersten Kreisen.

Zweifellos war sie eine Feministin, eine Unangepasste, freidenkende und gebildete Frau mit grosser künstlerischer Begabung. Dass sich nun die Stiftung Bohlenständerhaus erneut mit von Hünefelds Leben befasse, habe aber nicht mit dem Jubiläum zur Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz zu tun, sagt Karin Hungerbühler, Präsidentin der Stiftung. Über politische Aktivitäten von Hünefelds sei nichts bekannt und die aus Thüringen stammende Adelige wäre in der Schweiz auch nicht stimmberechtigt gewesen.

Karin Hungerbühler, die Präsidentin von der Stiftung Bohlenständerhaus mit der Broschüre „Das spannende Leben einer verkannten Frau. Bild: Trudi Krieg (Amriswil, 16. September 2021)

In ihrer Zeit im Bohlenständerhaus malte und zeichnete Irma von Hünefeld viele Eindrücke aus der Erinnerung oder vertiefte sich in Blumenstillleben. Sie schrieb auch in Poesiealben und verkaufte Karten. Bis nach Zürich und St.Gallen sei sie mit Fahrrad und Anhänger auf Verkaufstour gewesen, erzählt man sich. Doch Zeitzeugen gibt es immer weniger.

Nach Sturz Einweisung in die psychiatrische Klinik

Die reichhaltige Dokumentensammlung, die Ernst Bissegger zusammengetragen hat, ist nun im Thurgauer Frauenarchiv. Dort suchten Mitglieder der Betriebskommission des Bohlenständerhauses nach noch unbekannten Details aus dem Leben der geheimnisvollen Frau mit hellseherischen Fähigkeiten.

Nach einem Sturz auf der Treppe im Schulhaus Mühlebach wies man Irma von Hünefeld in die psychiatrische Klinik in Münsterlingen ein. Dorthin verfrachtete man alle kranken, verarmten und heimatlosen Menschen – alle, die nirgends hinpassten und nicht mehr selbstständig leben konnten. Sie starb schliesslich mit 88 Jahren und wurde auf dem Armen- und Fremdenfriedhof in Münsterlingen beerdigt. In der Ausstellung «Thurgauer Köpfe» im Ittinger Museum ist sie als weit gereiste Künstlerin porträtiert.

Im Zuge der Aufarbeitung der Geschichte der Psychiatrie in Münsterlingen forscht Karoline Bräg auch zur Lebensgeschichte von Irma von Hünefeld. Ihr Name wird mit einem Zitat im geplanten Haus der Erinnerung auf dem Spitalfriedhof in Münsterlingen verewigt.