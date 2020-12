Amriswil Amriswils neue Finanzchefin joggt bei jedem Wetter Sandra Spitzli übernimmt ab dem 1. April als Leiterin der Finanzverwaltung der Stadt Amriswil die Nachfolge von Thomas Grimm. 15.12.2020, 11.30 Uhr

Sandra Spitzli ist die neue Finanzverwalterin der Stadt Amriswil. Bild: PD

Aufgewachsen ist Sandra Spitzli in Steckborn, heute lebt die 48-Jährige in Zuzwil. Sie hat eine kaufmännische Lehre in einem kleinen Treuhand- und Beratungsunternehmen absolviert. Nach der Lehrzeit arbeitete sie für rund zehn Jahre in einem KMU Baunebengewerbe mit mehreren operativen Firmen. Zu Beginn als Sachbearbeiterin im Finanz- und Rechnungswesen, später als Leiterin der Abteilung. Danach war sie für ein Jahr in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen tätig. Im Jahr 2002 hat sie dann in einem kleineren Engineering-Unternehmen im Raum Uzwil die Leitung Finanz- und Rechnungswesen und das HR übernommen.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung stiess sie ein Jahr später zu ihrem jetzigen Arbeitgeber. Seit über 17 Jahren ist Sandra Spitzli nun als CFO in leitender Position in einem KMU tätig. Innerhalb der Firmengruppe nimmt sie eine treuhänderische und beratende Funktion wahr. Nebst alltäglichen Aufgaben im Accounting-Bereich ist sie auch für Gründungen, Fusionen, Abspaltungen, Konsolidierung, Budgets, Abschlüsse, sämtliche Steuerthemen sowie für das HR verantwortlich. Nebst dem Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen hat sich Spitzli mit einem Nachdiplomkurs Mehrwertsteuer-Expertin FH auch in diesem Bereich weitergebildet. Als Ausgleich zum Arbeitsalltag verbringt sie gerne Zeit mit ihren Lieben und tankt Energie beim Jogging an der frischen Luft – bei jedem Wetter. (red)