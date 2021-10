Amriswil: Rentnerin Agatha Bortolin ist ins Gefängnis eingerückt

Amriswil Rentnerin rückt ins Gefängnis ein – aber nicht so wie geplant: Letztlich ist alles ein grosses Missverständnis Viele Medienvertreter in Räuchlisberg, aber keine Polizisten. Die 77-jährige Agatha Bortolin organisiert letztlich selbst ihre Fahrt ins Gefängnis. Am Anfang dieser Posse stand ein Schaden von 50 Franken wegen eines touchierten Mäuerchens. Manuel Nagel 14.10.2021, 20.30 Uhr

Agatha Bortolin betritt das Kantonalgefängnis an der Zürcherstrasse 323 in Frauenfeld. Vier Tage muss sie dort verbringen, weil sie eine Busse nicht bezahlen möchte. Bild: Manuel Nagel (Frauenfeld, 14. Oktober 2021)

Es ist 14.39 Uhr, als sich die Eingangstür des Kantonalgefängnisses in Frauenfeld hinter Agatha Bortolin schliesst. Alles bis zum Schluss dokumentiert von den vier Journalisten, welche die 77-Jährige zum Teil bereits seit 8 Uhr morgens begleiten. Und Agatha Bortolin rückt fast sechseinhalb Stunden zu spät ein.

Es ist das vorläufige Ende einer Geschichte, die von Missverständnissen geprägt ist, die nie in dieser Weise hätte eskalieren dürfen. Der Vorwurf: Die Frau soll beim Rückwärtsfahren ein 40 Zentimeter hohes Mäuerchen touchiert, es dabei geringfügig beschädigt und anschliessend Fahrerflucht begangen haben. Auch Bortolin hat zu dieser Eskalation beigetragen und Fehler gemacht, wie sie selbstkritisch zugibt, als sie am Morgen mit Bekannten am Küchentisch sitzt. Eine langjährige Freundin und ehemalige Nachbarin hat einen grossen Sack voll Gipfeli mitgebracht. Davon nimmt sie einige wieder mit, als sie gegen 11 Uhr Bortolins Haus verlässt.

Ihre Katze Molly kann Agatha Bortolin nun einige Tage nicht mehr sehen. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 13.Oktober 2021)

«Ja, ich hätte mich früher gegen den Strafbefehl wehren sollen.»

sagt die Rentnerin. Weil sie ihn unwidersprochen liess, wurde dieser rechtskräftig und die angekündigte Busse von 1280 Franken fällig. Bortolin schluckte die Kröte, «auch weil ich zu Beginn eingeschüchtert war und mir gesagt wurde, wenn ich rekurriere, dann werde es nur noch teurer», erzählt sie. Sie bezahlte die ersten zwei Raten zu je 200 Franken, fühlte sich aber nach wie vor ungerecht behandelt. Irgendwann entschied sie sich deshalb, den Rest von 880 Franken nicht mehr einzuzahlen und eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen abzusitzen.

Um 8.15 Uhr in der Früh hätte sie sich an diesem 14. Oktober beim Kantonalgefängnis einfinden müssen. So stand es in dem Brief, der vor genau vier Monaten bei ihr ins Haus flatterte. Und in dem Schreiben stand ebenfalls:

«Nichterscheinen hat die polizeiliche Einlieferung zur Folge.»

Dass gleich schon um 8.16 Uhr ein Streifenwagen mit Blaulicht vor ihrem Haus hält, damit hat Bortolin nicht wirklich gerechnet. Aber dass die Beamten sich bis zum Mittag nicht blicken lassen und somit auch ihr in den Medien geäussertes Angebot von Kaffee und Gipfeli ausschlagen, das hat die resolute Räuchlisbergerin dann doch etwas enttäuscht.

Für die perfekten Bilder fehlt nur die Polizei

Zum einen dürfte es daran liegen, dass für die Polizei die Priorität nicht besonders hoch liegt, eine 77-jährige Frau so schnell wie möglich ins Gefängnis zu stecken, zumal von ihr auch keine Gefahr ausgehen dürfte. Zum anderen ist die Polizei aber sicher auch nicht scharf darauf, vor wartender Medienschar eine ältere Frau abzuführen und somit die von ihr und den Medien gewünschten Bilder zu liefern.

Ihre Tasche ist gepackt. Agatha Bortolin hält Ausschau nach den Polizisten – doch diese lassen sich nicht blicken. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 14.Oktober 2021)

Es ist deshalb auch ein Stück weit ein Theater, eine Inszenierung, die an diesem Donnerstagvormittag hoch über Amriswil gespielt wird. Agatha Bortolin scheint in ihrer neuen Rolle als umschwärmter Medienstar aufzugehen. Sie spricht viel mit den Journalisten, ist eine aufmerksame Hausherrin – und sie erfüllt gerne die Interviewwünsche des Regionalfernsehens, das kurz vor Mittag ebenfalls noch auftaucht und Aufnahmen macht. Für die perfekten Bilder, für den perfekten Artikel, da fehlt nur noch die Polizei. Aber diese erscheint nicht.

Um halb zwölf ruft Agatha Bortolin deshalb beim Kantonalgefängnis an und erkundigt sich, ob man sie denn nicht abhole, so wie es in dem Brief geschrieben sei. Der Beamte erklärt freundlich, aber nüchtern, dass dies schon noch geschehen würde. Eine bestimmte Zeit nennt er jedoch nicht. Es ist wohl der Moment, in dem der 77-Jährigen bewusst wird, dass die Vollzugsbeamten das Spiel nicht nach Bortolins Regeln spielen und sich auch nicht instrumentalisieren lassen. Es hat in diesem Moment den Anschein, als seien sich die beiden Partien Auge in Auge gegenübergesessen – und Agatha Bortolin hat dabei zuerst geblinzelt.

Ihre Unbekümmertheit weicht leichter Nervosität

Es ist kurz vor Mittag und es sind immer noch genügend Gipfeli auf dem Tisch, aber Bortolin scheint keinen Appetit zu haben. Ihr Unbekümmertheit, die sie bis anhin an den Tag gelegt hat, weicht nun einer leichten Nervosität. Man merkt, die Ungewissheit, ob und wann denn nun die Polizei aufkreuzt, die behagt der 77-Jährigen nicht so richtig. Erst recht, als sich die Journalisten der Pattsituation ebenfalls bewusst werden und langsam aber sicher ihre Kameras, Mikrofone sowie Schreibblöcke wieder einpacken.

Eigentlich wollte Agatha Bortolin im Sträflingsgewand einrücken. Aber am Tag des Haftantritts verzichtete sie schliesslich auf diesen Scherz. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 13.Oktober 2021)

Agatha Bortolin bedankt sich für die guten Gespräche am Vormittag, fürs Zuhören. Ihre gestartete Medienoffensive, ihr bewusster Gang an die Öffentlichkeit in dieser Angelegenheit, das sei auch gewesen, weil sie sich ungerecht behandelt und alleine gelassen gefühlt habe. Und als Zuhörer fragt man sich einmal mehr, weshalb es so weit kommen musste, dass nun eine Rentnerin ins Gefängnis geht, wo und von wem denn die Abzweigung für eine gütliche Einigung verpasst wurde. Bei einem Schaden von ursprünglich gerade mal 50 Franken.

Es ist halb zwei, als Agatha Bortolin aktiv ihren Transport nach Frauenfeld zu organisieren beginnt,

«wenn sie mich schon nicht holen kommen»

sagt sie etwas trotzig. Ein weiteres Missverständnis in dieser Posse. Der Medientross fährt mit ihr nach Frauenfeld und die Journalisten machen dort letzte Aufnahmen und Interviews. Jetzt, als klar ist, dass ihre Haftstrafe in wenigen Augenblicken beginnt, scheint auch Bortolin wieder etwas ruhiger und gelöster, scherzt noch ein letztes Mal vor der Kamera und verschwindet dann hinter der schweren Glastür.