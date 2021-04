Amriswil Opernsängerin Irène Friedli kehrt in ihre Heimat zurück Im Rahmen der Amriswiler Konzerte singt die Mezzosopranistin am Sonntag im Kirchgemeindehaus. Manuel Nagel 29.04.2021, 16.35 Uhr

Irène Friedli, in Räuchlisberg aufgewachsen, gehört seit 1995 zum Ensemble des Zürcher Opernhauses. Bild: PD

Sie sind beide ausgezeichnete Musikerinnen und zudem aus der Region. Die eine überzeugt mit ihrer wunderschönen Mezzosopranstimme, die andere spielt virtuos Klavier. Und beide treten am Sonntagabend im evangelischen Kirchgemeindehaus auf. Die Rede ist von der Weinfelder Pianistin Simone Keller und von der Opernsängerin Irène Friedli, aufgewachsen in Räuchlisberg und somit Lokalmatadorin.

Organisiert wird der Liederabend vom Team der Amriswiler Konzerte, welche heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Auf dem Programm steht das «Italienische Liederbuch» des österreichischen Komponisten Hugo Wolf, der zwischen 1890 und 1896 insgesamt 46 volkstümliche italienische Liebesgedichte zu Liedern vertonte.

Hochkarätiges Musikerquartett

Es ist dies der letzte grosse Liederzyklus von Wolf, der eine turbulente Liebesgeschichte nachzeichnet. Dargestellt wird er von zwei Paaren. An Irène Friedlis Seite ist Pianist Manuel Bärtsch aus St.Gallen, und Simone Keller begleitet auf ihrem Klavier den Bassbariton Ruben Drole.

Beide Gesangsstimmen gehören mit zum Besten, was die Schweiz zu bieten hat. Drole gehört seit 2005 dem Ensemble des Zürcher Opernhauses an, Friedli sogar seit 1995. Und auch Keller und Bärtsch sind Meister ihres Fachs beziehungsweise ihres Instrumentes. Keller begann ihre Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste und trat später in Europa, den USA und Asien auf. Bärtsch wiederum erhielt Preise als Kammermusiker an internationalen Wettbewerben in Stuttgart, Berlin und Graz.

Hinweis

Sonntag, 2. Mai, 19 Uhr, Kirchgemeindehaus Amriswil. Liederabend mit Irène Friedli und anderen. Tickets erhältlich unter www.amriswiler-konzerte.ch.