Hagenwil: Die Schlossfestspiele haben einen Kurzfilm gedreht

Amriswil «Once Upon a Time ... in Hagenwood»: Für dreieinhalb Minuten Film brauchte es einen Tag Vorbereitung, einen Drehtag und fünf Nächte für den Schnitt Heute beginnen die Hagenwiler Schlossfestspiele. Vor dem Stück sieht das Publikum einen Kurzfilm mit einem in Amriswil bestens bekannten Hauptdarsteller. Manuel Nagel 03.08.2021, 17.00 Uhr

Als wären sie in Italien: Regisseur Florian Rexer und Karl Spiess, Präsident des Vereins der Schlossfestspiele Hagenwil. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 21. Juli 2021)

Wenn sich am Mittwochabend die Premierenbesucher von «Mirandolina» in den Schlosshof begeben, um ihren Platz einzunehmen, dann wird wie üblich kaum ein Stuhl frei bleiben. Und aktuelle Zahlen zeigen, dass sich sputen muss, wer auch eine der übrigen Vorstellungen besuchen will. «Rund die Hälfte unserer Vorstellungen ist bereits ausverkauft», verrät Regisseur Florian Rexer. «Die Menschen wollen wieder ins Theater und unterhalten werden.»

Und Rexer bleibt sich treu. Wer seine Handschrift kennt, der weiss, dass beim Regisseur aus Romanshorn das Theaterstück nicht erst beginnt, wenn der Vorhang aufgeht, sondern dass da ein Vorspiel dazu gehört. Neu ist allerdings, dass das Vorspiel diesmal cineastisch, also in Form eines Kurzfilms daherkommt. Hagenwil wird somit quasi zu Hollywood – Pardon, zu Hagenwood.

Der Star des Films steht sonst nicht auf der Bühne

Für die Umsetzung des Films konnte Rexer den TV-Produzenten Markus Tofalo gewinnen, das Drehbuch schrieb er selbst. Nach einem Tag Vorbereitung und einem weiteren Drehtag war der Kurzfilm im Kasten. Es folgten noch fünf Nächte, in denen der Streifen zusammengeschnitten wurde. Schliesslich herausgekommen sind dreieinhalb Minuten bewegter Bilder.

Selbstverständlich griff Rexer bei den Akteuren für den Kurzfilm auf sein Theaterensemble zurück, von denen fast alle auch Erfahrung vor der Kamera haben – aber nicht nur. Der Star ist ausgerechnet einer, der bei den Schlossfestspielen zwar ebenfalls eine wichtige Rolle einnimmt, jedoch nicht auf der Bühne: Präsident Karl Spiess. «Er hat mich erstaunt. Ein Naturtalent», lautet Rexers Urteil, wie Spiess den etwas zwielichtigen Mafioso spielt.

Der Filmdreh habe das ganze Team der Schlossfestspiele in einer schwierigen Situation auch noch nähergebracht, sagt Rexer. Ebenso das Probewochenende im Appenzellerland. Selbst der Vereinsvorstand war dort. «Zu wissen, dass man so unterstützt wird, das tut gut», sagt Rexer. Und gerade Karl Spiess habe einen unglaublichen Instinkt, im richtigen Moment ein Bier auf zu machen, etwas zu sagen oder einfach zu lachen.

Lachen wird auch, wer Karl Spiess in der kurzen Komödie sieht. Auch er selbst habe schmunzeln müssen, gesteht er. Dabei kam er überraschend zur Hauptrolle, denn im Drehbuch war Rexer als Mafioso vorgesehen. Doch der fand am Drehtag spontan, Spiess sei mit dem Nadelstreifenanzug und dem Panamahut bestens dafür geeignet.

Also eine Premiere für Spiess als Schauspieler? «Nein, ich war einmal im Kindergarten an der Weihnachtsfeier der Josef», sagt Spiess lachend, «und Sissi Übelhart hat die Maria gespielt.» Das sei aber seine einzige Rolle geblieben. Doch die Nervosität zu Beginn habe sich im Laufe des Drehs gelegt, auch weil er sich aufs Fahren des alten Topolino konzentrieren musste, den ihm ein Bekannter anvertraut hatte. «Ich ging deshalb am Morgen extra noch üben mit dem Auto.»

Hinweis

Mehr Informationen rund um die Hagenwiler Schlossfestspiele auf der Seite www.schlossfestspiele-hagenwil.ch