Rodolfo: Kinder dürfen eine Woche Zirkusluft schnuppern

Amriswil «Zirkus fasziniert einfach alle»: Kinder dürfen eine Woche Zirkusluft schnuppern Im Räuchlisberg proben Kinder und Tiere während einer Zirkuswoche von Rodolfo und Co für Hauptaufführungen am Samstag, 23. Oktober. Sie verbrachten die vergangenen Tage mit viel Proben und freuen sich auf das Publikum. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 22.10.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gründer des Zirkus Rodolf und Rosmarie Langjahr stehen mit ihrer Nichte Desirée Liefert und ihrem Mann Tobias vor dem Zirkuszelt. Ihre Tochter spielt vorne auf einem Tischchen. Bild: Andri Vöhringer

Der kühle Herbstwind rauscht durch die hohen Bäume des Räuchlisberg oberhalb von Amriswil, er vermischt sich mit Gelächter und dem «düdüdüdü» der Zirkusmusik. Eifrig fusseln Kinder herum, versuchen Geisen auf Podeste zu locken und Schweine dazu zu bringen, sich zu verbeugen. Rosmarie Langjahr schaut in die Manege und sagt schmunzelnd:

«Chaos gehört dazu, aber am Ende funktioniert es jedes Mal. Bei der Aufführung schaltet sich der Ehrgeiz der Kinder ein und der Zirkuszauber kommt auf.»

Sie und ihr Mann sind die Gründer des Kleinzirkus Rodolfo und Co, welcher diese viertägigen Zirkuswoche mit Tieren und sieben- bis elfjährigen Kindern veranstaltet.

Das Zirkuszelt von aussen. Bild: Andri Vöhringer Ein Mädchen übt mit einer Ziege für die Vorstellung. Bild: Andri Vöhringer Eine Ziege holt sich seine Belohnung. Bild: Andri Vöhringer Das Minischwein Trüffel läuft frei auf dem Gelände herum. Bild: Andri Vöhringer Der Kiosk steht vor dem Zelt bereit. Bild: Andri Vöhringer

Sie sagt: «Vor allem am ersten Tag geht es drunter und drüber, da müssen sich die Kinder und die Tiere finden und mit der Zeit kristallisiert sich heraus, welches der 38 Kindern in welche Gruppe passt.» Von den 40 Tieren, welche sich in der Obhut der Langjahrs befinden, nehmen nicht alle am Zirkus teils, doch an tierischer Unterhaltung mangelt es im Gefühlszirkus nicht. Es gibt Gruppen mit Ponys, Eseln, Schweinen, Geissen sowie Zauberern und Akrobaten, die ihr Bestes geben und über durch das Zelt, Reitplatz und Stall wuseln.

Auch neben dem Sägemehl gefüllten Manege gibt es viel Arbeit. Die 7-jährige Sonea ist Teil der Technikgruppe, sie sagt: «Ich arbeite mit Licht, Kabeln und Liedern. Vielleicht übernehme ich noch Zwischenrollen, damit ich doch auftreten kann.» Sie habe mit dem Pony Carlos fleissig geübt, sagt die 11-jährige Myla der Einhorngruppe. «Er ist ein bisschen frech, aber wir sind bereit für Samstag.» Die beiden Mädchen freuen sich auf die Vorstellung, um zu zeigen, was sie gelernt haben. So kehren sie auch schnurstracks zurück zum Proben.

Mit Feuer und Flamme

Rosmarie Langjahr ist mit ihrem Mann Inhaber von Rodolfo und Co. Bild: Andri Vöhringer

«Tiere und Kinder brauchen dasselbe; Geduld und Zeit», sagt Rosmarie Langjahr. Rodolfo wolle Tieren ein permanentes Zuhause bieten und Kindern es ermöglichen mit Tieren in Kontakt zu kommen.

«Es gibt weder dumme Tiere noch Kinder. Man muss jedes dort abholen, wo sie sind und von dort aus arbeiten.»

Ihr Mann Rudolf Langjahr pflichtet ihr bei, er steht vor dem Zelt und schaut zu, wie Kinder zwei Geisen vorbeiführen. «Rodolfo und der Gefühlszirkus sind aus Herzblut entstanden», sagt er. Früher stand er selbst mit einer Hundenummer im Zirkuszelt und auch Rodolfo und Co begann mit Zirkuswochen, bevor Langjahrs mit ihren Tieren herumreisten. Sie boten Ponyreiten an, veranstalteten Säulirennen, stellten Märliwelten auf und gingen an Schulen.

Requisiten für die Vorführung stehen vor dem Zelt bereit. Bild: Andri Vöhringer

«Nun schliesst sich der Kreis. Wir haben vor, diese Projektwochen auch weiterhin anzubieten», sagt Frau Langjahr. Ihre Nichte und Mithelferin Desirée Liefert sagt, es habe im Sommer bereits Zirkusnachmittage gegeben, an denen sie sogar Kinder abweisen mussten. So sei die Idee entstanden, solche Wochen wieder einzuführen. «Zirkus fasziniert einfach alle.»

Desirée Liefert ist die Nichte von Langjahrs und hilft bei der Projektwoche aus. Bild: Andri Vöhringer

Es sei eine Herausforderung gewesen, die unterschiedlichen Ideen, Talente und Persönlichkeiten der Kinder in je eine Nummer zu vereinen, sagt sie und kehrt zur Gruppe des Schweinchens Trüffel zurück. Zufrieden grunzend läuft es auf dem Gelände herum und folgt dem Popcornduft, während die Kinder das Einlaufen üben.

Bereit fürs Publikum

Zurück in die warme Manege: «Komm jetzt Kimi, verbeugt dich», sagt ein kleiner Knabe zu einem Schwein. Rosmarie Langjahr schmunzelt, es sei schwierig Kimi für die Befehle der Kinder empfänglich zu machen. «Er ist so sehr an mich gewöhnt. Aber es ist erstaunlich, wie gut es hier klappt.»

Der Duft von Bouillon kündigt die Mittagspause an. «Am Nachmittag nehmen wir alle Gruppen zusammen und gehen den Ablauf einmal durch», sagt Langjahr. Die Hauptprobe mit Eltern-Publikum werde am Freitag folgen und der krönende Abschluss bilden die Vorführungen am Samstag, 23. Oktober. «Um 13.30 und 17.30 Uhr finden die öffentlichen Aufführungen statt. Die Gratis-Tickets können online reserviert werden und vor Ort bei der Bergermühle sammeln wir Kollekte. Es ist noch nicht zu spät sich für die Show anzumelden.»

Ein Knabe übt mit einer Ziege für die Vorstellung. Bild: Andri Vöhringer

«Mit so tollen und motivierten Kinder kann die Aufführung nur super werden», sagt Rosmarie Langjahr und führt Kimi aus dem Zelt. Noch ein Mal hüpft das Geisli auf das Podest, bevor es nach der wohlverdienten Mittagspause zurück ins Zelt und in den Zirkuszauber geht.

Hinweis: Reservationen und Informationen unter rodolfo-co.ch