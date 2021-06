AMRISWIL - Neues Angebot bei Conex Familia: Kurs zur Beikost von Babys während der Stillzeit

Offene Beratung: Diese findet an regelmässigen Tagen in den verschiedenen Gemeinden statt. Die Eltern können zu den Öffnungszeiten ohne Voranmeldung erscheinen.

Termin in der Beratungsstelle: Diese finden mit Voranmeldung statt.

Hausbesuch: Der Termin kann beispielsweise auch während eines Spaziergangs stattfinden, allerdings nur mit Voranmeldung.

Telefongespräch: Dieses kann spontan oder mit Voranmeldung stattfinden.

Termine werden bestenfalls innerhalb von drei Werktagen vergeben. Ein Dolmetscher kann über die Beratungsstelle kostenlos hinzugebucht werden.

Email: mvb@conexfamilia.ch

Telefon: 071 411 00 01