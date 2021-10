Amriswil: Pfadi-Chlaus-Gruppe sucht Nachwuchs

Amriswil Nachwuchssorgen beim Pfadi-Chlaus: «Fünf bis zehn Neue in der Gruppe zu haben wäre toll» Die Amriswiler Chlaus-Gruppe will die Samichlaustradition erhalten und organisiert deshalb einen Workshop für Neueinsteiger. Manuel Nagel 25.10.2021, 16.30 Uhr

Andreas Sallmann als Samichlaus mit Eselin Nora und Doris Sallmann als Schmutzli. Bild: PD

Nicht alle bringen solche idealen Voraussetzungen mit wie es Andreas Sallmann tut: eine tiefe, sonore Stimme, gut genährt, eine runde Brille und ein weisser Bart – so stellt man sich in der Schweiz für gewöhnlich einen echten Samichlaus vor. Doch Andreas Sallmann ist nicht nur deshalb ein Chlaus geworden. Vielmehr spielt seine Mitgliedschaft in der Pfadi eine Rolle, denn diese organisiert jedes Jahr den «Pfadi-Chlaus», den Eltern für ihre artigen und unartigen Sprösslinge buchen können.

Doch diese lieb gewonnene Tradition ist gefährdet, wie Andreas Sallmann sagt. Kürzlich hatten die je fünf noch aktiven Samichläuse sowie Schmutzlis eine Sitzung.

Andreas Sallmann engagiert sich schon seit rund 30 Jahren als Pfadi-Chlaus. Bild: Andrea Stalder

«Es ist schwierig geworden, neue Samichläuse zu finden.»

So kam in der Chlausgruppe die Idee auf, einen Workshop für angehende Samichläuse durchzuführen. «Wir führen die Interessenten in dieses Business ein», sagt Sallmann. Dazu suche man im ganzen Oberthurgau gesetztere Mannen, deren Kinder mittlerweile aus dem Chlausalter draussen seien.

«So zwischen fünf und zehn Neue in der Gruppe zu haben wäre toll.»

Denn aktuell müsse man immer wieder Familien absagen, weil man zu wenig Chläuse habe.

Kinder merken sofort, ob es ein Mann oder ein Frau ist

Sallmann, der den Job bereits seit über 30 Jahren mit grosser Freude macht, ist sich bewusst, dass nicht alle Männer dem Idealbild eines Samichlaus so nahe kommen wie er selbst. Das brauche es aber auch nicht, sagt er, denn bei diesem Workshop am Abend des 5. November werde man den Teilnehmern zeigen, wie man sich als Chlaus schminken muss, wie man sich vorbereitet und welche Anforderungen es an die Kandidaten sonst noch so gibt.

Eine der Anforderungen an die Chläuse ist das Geschlecht. Die Kinder würden sofort merken, ob ein Mann oder eine Frau spreche. Das heisst aber nicht, dass keine Frauen in der Gruppe mitmachen. Diese übernehmen jedoch die Rolle des Schmutzlis.

Hinweis

Infoveranstaltung für Chläuse, Freitag, 5. November, 18.30 Uhr. Anmeldung bis 29. Oktober unter chlaus@pfadi-amriswil.ch.