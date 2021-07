André Manz erzählt von Konzerten der letzten 50 Jahre in Amriswil

AMRISWIL «Das katastrophalste Konzert in 50 Jahren»: Musikerpaar teilt Erinnerungen aus einem halben Jahrhundert Konzertgeschichte 1971 hat André Manz in Amriswil als Konzert-Organist begonnen und mit ihm die «Amriswiler Konzerte». Mittlerweile wurden über 1000 solcher Konzerte in Amriswil veranstaltet. Gemeinsam mit seiner Frau Irène Manz-Pomey erzählte André Manz anlässlich des Museumssonntags Erinnerungen aus den vergangenen 50 Jahren.

Irène Manz-Pomey und André Manz berichten im Ortsmuseum über bemerkenswerte Erlebnisse im Zusammenhang mit den «Amriswiler Konzerten». Bild: Barbara Hettich (Amriswil, 4. Juli 2021)

Es war an einem Freitag, am 13. März 1998, und es war Vollmond. Der Kammerchor Oberthurgau und der Chor der St.Niklauskirche Frauenfeld in Begleitung der Jungen Süddeutschen Philharmonie Esslingen konzertierte mit dem Requiem von Giuseppe Verdi in der evangelischen Kirche von Amriswil.

Vor der letzten Probe brach der Mann hinter der Pauke zusammen, wurde in die Psychiatrische Klinik eingeliefert. Bei der Hauptprobe brach dann auch noch die Sopranistin zusammen. Nach dem Konzert war das Auto der Sekretärin des Kammerchors aufgebrochen und sämtliche Unterlagen und Dokumente waren gestohlen.

Und es blieb nicht das einzige Auto, das aufgebrochen worden war. «Das war das katastrophalste Konzert, das ich in den vergangenen 50 Jahren miterlebt habe», erinnert sich André Manz. Am Sonntagnachmittag erzählten er und seine Frau Irène Manz-Pomey im Ortsmuseum Amriswil aber mehrheitlich sehr erfreuliche Geschichten aus den vergangenen 50 Jahren «Amriswiler Konzerte».

Grosse Namen nach Amriswil gebracht

Das Ehepaar Manz berichtete vom Konzert des russischen Meisterpianisten Igor Schukow im Jahr 1980, der bei 420 zusammengepferchten Zuhörern im Kirchgemeindehaus ein pianistisches Erdbeben der Stärke 10 auslöste. Oder wie 1973 mit dem Béla-Bartók-Chor zum ersten Mal ein ausländischer Spitzenchor nach Amriswil kam. Es dürften an die 1000 Konzerte sein, die in den vergangenen 50 Jahren in Amriswil stattgefunden haben.

1971 hat die evangelische Kirchenvorsteherschaft André Manz zum neuen Organisten gewählt. «Mit ihm kam nicht nur ein neuer Organist nach Amriswil, sondern ein Konzert-Organist und mit seiner Frau Irène eine Konzert-Pianistin. Eugen Fahrni, Präsident des Ortsmuseums, würdigte das Engagement des Ehepaares, mit diesen Worten:

«Die beiden haben auch Musikunterricht erteilt und mit dem nun seit 50 Jahren bestehenden Konzert-Zyklus für das kulturelle Leben in Amriswil unwahrscheinlich viel getan.»

«Wir kamen nach Amriswil, weil ich nach dem Studium eine Stelle als Organist suchte und mein Professor von der Kirche Amriswil und deren Orgel sehr angetan war», sagt André Manz. Kaum angekommen, organisierte das junge Ehepaar unter dem Namen «Musikalische Veranstaltungen der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri» zehn Konzerte, die sie gemeinsam oder als Solisten spielten, begonnen am 29. August 1971 mit dem Orgelrezital von André Manz.

Mit ungewöhnlichen Klangfarben verblüfft

André und Irène Manz holten für die damalige Zeit aber auch ungewöhnliche Klangfarben in die Kirche. 1974 mit der schwarzen Gospel- und Spiritual-Sängerin Irene Oliver oder 1976 mit dem Johannes Kobelt Quartett. 1981 spielte mit der Metallharmonie St.Otmar St.Gallen erstmals eine Blasmusik in der Kirche. «Das war damals nahezu blasphemisch», erzählte André Manz. Aber:

«Die Kirchenvorsteherschaft hat uns absolute Narrenfreiheit gelassen, und wir hatten die Unterstützung aus der Bevölkerung.»

Ab 1982 hat sich auch die politische Gemeinde Amriswil finanziell beteiligt, und nachdem 2007 auch die katholische Kirchgemeinde mitmachte, wurde der Verein «Amriswiler Konzerte» gegründet. Das Ehepaar Manz konnte sich etwas zurückziehen. Irène Manz-Pomey ist nach wie vor als Rechnungsführerin im Vorstand tätig.