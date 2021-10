Amriswil «Meine roten Fingernägel gaben mir ein Gefühl von Würde»: Die 77-jährige Thurgauerin Agatha Bortolin ist nach 96 Stunden im Gefängnis wieder zuhause Agatha Bortolin aus Räuchlisberg hat die vier Tage im Kantonalgefängnis in Frauenfeld gut überstanden. Sie habe sich während ihres Aufenthaltes von vielen Personen getragen gefühlt, sagt die Rentnerin. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Agatha Bortolin sitzt wieder in ihrer warmen Stube mit dem Kachelofen und liest dabei die «Thurgauer Zeitung» vom Freitag, als sie die Front zierte, wie sie das Kantonalgefängnis in Frauenfeld betritt. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 18.Oktober 2021)

Ihre beiden Katzen warten bereits vor dem Fenster, als Agatha Bortolin am späten Montagnachmittag nach Hause zurückkehrt. Mehrere Personen schauten nach den Tieren in den rund hundert Stunden, in denen die 77-Jährige abwesend war. «Die Katzen haben es wohl gefühlt, dass ich wieder heim komme», sagt Bortolin. Und dann beginnt sie zu erzählen, was sie in den vier Tagen im Kantonalgefängnis in Frauenfeld alles erlebt hat.

Kurz nach halb drei am Donnerstag betrat die Rentnerin das Gefängnisgebäude. Mehr als sechs Stunden zu spät, weil sie sich von der Polizei abholen lassen wollte. Die Verspätung sollte jedoch keine Konsequenzen für Agatha Bortolin nach sich ziehen. Doch der Eintritt mit der anschliessenden Leibesvisitation war gleich eine unangenehme Erfahrung, wie sie erzählt, «obwohl die Ärztin sehr nett war». Doch sie habe sich das nicht so vorgestellt. Ihre Geschlechtsteile seien sehr intensiv untersucht worden. «Was haben denn die gemeint, was sie bei mir dort finden?», fragt sie und findet das angesichts ihres Alters übertrieben.

Danach wurde sie in ihre Zelle geführt – die Nummer 39. Später erstellte sie anhand des Parkettbodens, der aus zehn Zentimeter langen Quadraten bestand, eine massstabgetreue Skizze des Raumes, in dem ein Bett, ein Tisch, ein Gestell und ein geschlossenes WC ist.

Eine kleine Geste mit grosser Wirkung

Auch einen Fernseher habe es in der Zelle gehabt. So konnte Bortolin am Donnerstagabend den Bericht des Regionalfernsehens anschauen, wie sie ins Gefängnis geht. «Das Abendessen war reichlich», erzählt sie, obschon es lieblos angerichtet gewesen sei und nicht viel Geschmack gehabt habe. «Aber ich war ja nicht im Restaurant eines Fünf-Sterne-Hotels, das ist okay», sagt sie.

Ihr Essen erhielt sie für gewöhnlich durch eine Luke auf einem Teller aus Styropor, «mit meiner Zellennummer 39 drauf», sagt Bortolin. Doch zwei der Wärter hätten die Türe geöffnet und es ihr persönlich überreicht. Die Räuchlisbergerin sagt:

Agatha Bortolin zeigt die Skizze von ihrer Zelle, die sie während ihres Aufenthaltes im Gefängnis gezeichnet hat. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 18.Oktober 2021)

«Das ist nur eine ganz kleine Geste, die jedoch viel bewirkt hat bei mir.»

In solchen Momenten habe sie gemerkt, dass im Leben kleine Dinge viel bedeuten können.

Wichtig war für Agatha Bortolin auch, dass sie sich vor dem Haftantritt ihre Nägel lackiert hatte. Sonst tue sie das eigentlich nicht.

«Aber im Gefängnis gaben mir meine roten Fingernägel ein Gefühl von Würde.»

In der 2,40 Meter mal 4,30 Meter kleinen Zelle hat die gebürtige Niederländerin Mandalas gemalt und vor allem gelesen – ein holländisches Buch über die Schweiz. Bewegung gab es für sie «beim Spazieren, wie es die Wärter jeweils nannten», doch die 77-Jährige muss dabei lachen, denn auch jener Raum war nur drei mal sechs Meter gross. Auch dort hat sie die quadratischen, 30 Zentimeter langen Bodenplatten gezählt und alles fein säuberlich in ein Notizblöckchen geschrieben.

Die Post gab es erst am Montag bei der Entlassung

Agatha Bortolin packt ihre Tasche aus. Im Gepäck auch das Pyjama, das Andreas Sallmann ihr ins Gefängnis geschickt hatte. Sie erhielt ihre Post jedoch erst am Montag bei der Entlassung. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 18.Oktober 2021)

Apropos schreiben: Viele Leute hätten ihr Post ins Gefängnis geschickt. Von Andreas Sallmann etwa bekam sie am Samstag ein Paket zugesandt. Er hoffe, sie habe in der ersten Nacht gut geschlafen, schrieb der langjährige ISA-Patron und er sende ihr als Unterstützung für die verbleibenden Nächte einen Pyjama. Dummerweise erhielt Bortolin all die Briefe erst bei der Entlassung. Gefreut hat sie sich über den Support von teilweise ihr unbekannten Personen trotzdem riesig.

Am Sonntag, «als ich wieder einmal spazieren durfte», da sei sie für einen kurzen Augenblick stehen geblieben und habe innegehalten. Bortolin sagt:

«Ich habe da gespürt, wie viele Leute an mich denken. Das gab mir das schöne Gefühl, getragen zu sein.»

Etwas schmunzeln musste die 77-Jährige dann allerdings, als man ihr am Ende ihres Aufenthaltes im Gefängnis noch acht Franken für die Reinigung der Zelle verrechnete, obwohl diese nur oberflächlich gereinigt worden sei. Beim Kühlschrank etwa sei es dreckig gewesen, und auch hinter dem Bett habe sie eine dicke Staubschicht entdeckt. Die ehemalige Gebäudereinigungsfachfrau konnte nicht anders, als der Gefängnisleitung am Ende eine Mängelliste auszuhändigen, was beim nächsten Mal besser geputzt sein müsste.

Exakt 96 Stunden nach Eintritt verlässt Agatha Bortolin das Kantonalgefängnis wieder und wird anschliessend von ihrer Tochter nach Hause chauffiert. Das erste, was ihr dort auffällt und sie am meisten freut: der warme Kachelofen in der Stube. «Sie haben mir eingefeuert», sagt sie und lacht dabei herzlich. «Endlich riecht es wieder nach meinem Zuhause.»

Zufrieden sitzt Agatha Bortolin in ihrem Sessel. Hinter ihr hängt das Fasnachtssträflingskleid, mit dem sie eigentlich ins Gefängnis einrücken wollte. «Ich war es nicht!» nähte sie in roten Buchstaben auf das Kleid. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 18.Oktober 2021)