Amriswil Leben auf versetzten Ebenen: Nicht alle würden das wollen, doch der Run auf die Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Zentrum Oberaachs ist gross Aus einer abgebrannten Scheune entstand ein unkonventionelles Fünf-Familien-Haus in der Split-Level-Bauweise und mit eingeschränkter Privatsphäre. Manuel Nagel 25.03.2022, 04.00 Uhr

Das Fünf-Familien-Haus zwischen Aspen- und Schulstrasse in Oberaach hat wieder dasselbe Aussehen und Gebäudevolumen wie die abgebrannte Scheune. Bild: Manuel Nagel (Oberaach, 20. März 2022)

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren, am 15. März 2018, brannte es in Oberaach lichterloh. Die grosse Scheune zwischen Schul- und Aspenstrasse war jedoch nicht mehr zu retten. Für die vier Eigentümer, die Geschwister Susanne Beyer, Barbara Bieger, Christine Keller und Jürg Keller war jedoch klar, dass sie das Ensemble aus altem Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert und den zwei Scheunen wieder herstellen wollten, obschon der Betrieb nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird.

Während dieses Prozesses entstand die Idee, anstelle einer Scheune ein Mehrfamilienhaus zu errichten, das jedoch dasselbe Volumen der abgebrannten Scheune hatte. Die Eigentümergemeinschaft beauftragte das Zürcher Architekturbüro von Lukas Imhof mit dem spannenden Projekt. Für den in Dozwil aufgewachsenen Imhof war das auch eine Herzensangelegenheit, wie er sagt. Und es war teilweise auch eine knifflige Angelegenheit, was mit der Grösse des Gebäudes zusammenhängt. Bei konventionellen Geschosshöhen wären nur zwei Etagen nutzbar gewesen.

Split-Level-Bauweise als ideale Lösung

So entschied sich Imhof bei vier der fünf Wohneinheiten für eine Split-Level-Bauweise – das bedeutet, dass es keine klassischen Stockwerke, sondern mehrere zueinander versetzte Ebenen auf halber Etagenhöhe gibt.

Aber auch sonst dürften die Wohnungen eher unkonventionelle Mieter ansprechen. Der Bauherrschaft war es ein Anliegen, dass vor allem Familien mit Kindern angesprochen werden und der Hofplatz mit dem historischen Brunnen zu einem Begegnungszentrum wird. So sind sämtliche Eingänge der fünf Wohneinheiten auf der Südseite zum grossen Platz hin.

Architekt Lukas Imhof. Bild: Manuel Nagel

«Die Bewohner sollen sich hier draussen treffen und vielleicht am Abend zusammensitzen, während die Kinder spielen.»

Das wünscht sich Architekt Lukas Imhof. Und wenn die Bewohner zu ihrer Wohnung gehen, laufen sie an den anderen vorbei und können vielleicht auch einen Blick erhaschen, was es bei den Nachbarn zum Znacht gibt.

Wer viel Wert auf Privatsphäre legt, der dürfte nicht im «Lindenhof» – so nennt sich das Projekt – einziehen wollen. Besonders die beiden Wohnungen mit der grossen Glasfront zum Hof, dort wo früher die grossen Scheunentore waren, bieten viel Einblick in das Wohnzimmer. Gefördert werden diese Begegnungen auch dadurch, dass es von der Tiefgarage mit neun Plätzen keinen direkten Zugang zu den Wohnungen gibt, sondern dass man aussenrum muss. «Und der Hofplatz sollte auch autofrei bleiben», findet Imhof.

Miete soll für Familien erschwinglich sein

Falk Beyer von der Bauherrschaft. Bild: Manuel Nagel

Doch all das schreckte potenzielle Mieter nicht ab. Im Gegenteil. Schon früh waren vier der fünf Wohnungen vermietet, und heute Freitag zieht bereits die erste Familie ein. Luxuriös ist der moderne Holzbau mit Erdsondenheizung bewusst nicht, wie Falk Beyer von der Bauherrschaft verrät. Die Miete von 2100 Franken für die fünfeinhalb Zimmer auf 165 Quadratmetern, die soll für junge Familien erschwinglich sein.

Und auch wenn das Wohnhaus aufwendig und nicht günstig ausschaut, so habe es doch in etwa gleich viel gekostet, wie ein herkömmlicher Bau, verrät Lukas Imhof. Er erwähnt auch die gute Zusammenarbeit mit der Firma Krattiger, die den Holzbau realisierte. Von diesem erhofft sich Imhof auch eine gewisse Signalwirkung für andere Wohnhäuser in der Region – ein Musterbeispiel für ein Gebäude, welches in den ländlichen Oberthurgau passt und nicht einfach ein eckiger Klotz ist.

Bei der Denkmalpflege habe man mit so einem Projekt natürlich offene Türen eingerannt, sagt Architekt Imhof. Überhaupt habe man nur positive Rückmeldungen bekommen, dass man die alte Scheune quasi wieder herstellen wollte, sagen auch Susanne und Falk Beyer von der Bauherrschaft, während das Wasser in den Hofbrunnen plätschert und eine beruhigende, liebliche Stimmung erzeugt.

Susanne und Falk Beyer stehen beim historischen Brunnen mit der eigenen Quelle, an den einst der Grossvater von Susanne Beyer seine Pferde zum Tränken führte. Bild: Manuel Nagel (Oberaach, 23. März 2022)

Besonders dieser Brunnen liegt Susanne Beyer am Herzen, denn er erinnert sie daran, wie ihr Vater Walter Keller, ein begeisterter Kavallerist, jeweils seine Pferde dorthin zum Tränken führte. Es ist eben nicht nur für die neuen Mieter, sondern auch für die Besitzer ein ganz spezieller Ort.