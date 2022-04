Amriswil Kampf in der Höhle des Löwen Die SVP Amriswil fasst mit einer dünnen Mehrheit die Parole zur Abstimmung über den Bushof und Bahnhofplatz. Manuel Nagel 20.04.2022, 04.30 Uhr

Gabriel Macedo wirbt in den Räumlichkeiten der Zweifel Metall AG für die Zustimmung der SVP fürs Projekt «Neuer Bushof und Neugestaltung Bahnhofplatz».

Ob Gabriel Macedo nach einem langen Arbeitstag einfach etwas müde war? Jedenfalls hatte der Amriswiler Stadtpräsident die Lacher – wenn auch ungewollt – auf seiner Seite, als er den SVP-Mitgliedern um 21.22 Uhr die rhetorische Frage stellte: «Weshalb braucht es am 15. Mai ein Nein? Ääääh... ein Ja.»

Denn für dieses Ja zum neuen Bushof und zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes warb er zuvor während 20 Minuten leidenschaftlich an der Hauptversammlung jener Partei, aus deren Reihen noch am ehesten Gegenstimmen für dieses Projekt zu erwarten sind. Und tatsächlich sollte die Parolenfassung nach intensiver Diskussion äusserst knapp verlaufen.

Projekt wollte Poststrasse unter die Erde bringen

Zu Beginn dieser Diskussion wollte ein SVP-Mitglied wissen, weshalb man denn den Bushof nicht einfach unterkellere, um mehr Parkplätze zu schaffen. «Man kann nie zu viele Parkplätze bauen», sagte der Mann abschliessend. Zum einen sei es der finanzielle Faktor, gab der Stadtpräsident zur Antwort, aber bei den engen Platzverhältnissen beim Bahnhof stelle sich zudem noch die Frage, wo denn Ein- und Ausfahrt hinkämen.

Gabriel Macedo erzählte in diesem Zusammenhang auch noch von einem der Projekte, welches die Poststrasse auf der Länge zwischen Bahnhof- und Kirchstrasse unterirdisch legen wollte, um oben mehr Platz zu haben. Aber das hätte die Kosten explodieren lassen, sagte er.

Ein weiterer Besucher wollte wissen, wie gross denn überhaupt die Anzahl der Leute sei, die den Bahnhof tagtäglich benutzen. Macedo wusste nur, dass es in Amriswil 4500 Wegpendler und 2000 Zupendler gebe, «wobei hier auch jene erfasst sind, die nicht mit dem ÖV zur Arbeit fahren», wie er sagte.

Spiess schlägt Parkhaus beim Restaurant Krone vor

Jemand nahm Bezug auf die zu erhöhenden Haltekanten wegen des Gleichstellungsgesetzes bei den Bushaltestellen. Ob es denn noch andere gesetzliche Gründe gebe, um weitere Investitionen tätigen zu müssen. Macedo verneinte und machte auch klar, dass man das Projekt ablehnen könne, ohne dass die Entwicklung rund um den Bahnhof gefährdet sei. Jedoch sei alles aufeinander abgestimmt. «Wenn wir da unten schon etwas machen, dann lieber etwas Rechtes, als nur ein Flickwerk. Auch bei den Velostellplätzen müssen wir etwas machen», führte Macedo seine Argumente ins Feld. Sonst werde es einfach teurer, wenn es über eine längere Zeit gehe.

SVP-Mitglied Karl Spiess äusserte nochmals seine Bedenken zu den Kurzzeitparkplätzen. Es habe schon noch ein paar Haken, «doch Amriswil ist ein Hub für den ÖV – der Busbahnhof muss kommen». Er verhehlte aber auch nicht, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Zum Abschluss seines Votums machte er noch den Vorschlag, beim Restaurant Krone könnte man ja ein Parkhaus bauen.

Ein Dutzend der Mitglieder der SVP ist gegen das Projekt

Doch ein solches dürfte noch in weiter Ferne sein – im Gegensatz zum Abstimmungssonntag in dreieinhalb Wochen, wenn auch noch die Rechnung der Stadt an die Urne kommt. Dazu fassten die SVP-Mitglieder an jenem Abend die Parolen. Bei der Rechnung der Stadt, vorgestellt von Stadtrat Stefan Koster, hatten die Stimmenzähler nichts zu tun – sie wurde einstimmig angenommen. Wesentlich umstrittener verlief die Parolenfassung zu Bushof und Bahnhofplatz, doch der Einsatz des Stadtpräsidenten in der Höhle des Löwen, sekundiert von seinen Stadtratskollegen Koster und Tanner, zahlte sich aus: 17 Mitglieder votierten für die Vorlage, zwei enthielten sich der Stimme, und bei zwölf überwogen die Nachteile.