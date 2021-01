Amriswil-HEfenhofen-Sommeri Deutliches Verdikt: Die FDP hebt Michael Stäheli-Engel auf den Schild Mit grosser Mehrheit empfehlen die Amriswiler Liberalen Michael Stäheli-Engel als neuen Schulpräsidenten. Manuel Nagel 20.01.2021, 16.55 Uhr

Michael Stäheli-Engel hat die FDP-Mitglieder dank seines «prall gefüllten Rucksacks» mehr überzeugen können als Kontrahent Andreas Müller. Bild: PD

Im Gegensatz zur Veranstaltung der SVP am letzten Donnerstag war das Hearing der FDP nicht öffentlich. Dem virtuellen Meeting konnte man nur mit einer Einladung via E-Mail beitreten. Das hatte Einfluss auf die Fragerunde im Anschluss an die Vorstellung der beiden Kandidaten, und insbesondere auf die Diskussion und Parolenfassung, die zum Schluss ohne die Kandidaten stattfand. Während die SVP zwar transparent aber unentschlossen war, wurde bei der FDP kein Blatt vor den Mund genommen. Man war sich einig, dass die Partei sich auf einen Kandidaten festlegen sollte. Ein FDP-Mitglied sagte:

«Die beiden haben sich uns vorgestellt, da sollten wir auch fähig sein, eine Parole zu fassen.»



Zu diskutieren gab es einiges. Etwa die politische Verortung der beiden Parteilosen, auf die das Duo schon früh in der Fragerunde angesprochen wurde. Andreas Müller führte an, in seiner früheren Tätigkeit als Journalist habe er neutral bleiben wollen, ebenso danach als stellvertretender Gemeindeschreiber.

Andreas Müller

Kandidat für das Schulpräsidium Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Bild: Donato Caspari

«Ich bin aber keine Windfahne. Ich habe eine Meinung.»

Und wer ihn kenne, wisse auch, wo er einzuordnen sei, sagte Müller. Das war offensichtlich zu wenig konkret für jemanden, der meinte:

«Da bin ich gar nicht schlau aus ihm geworden.»



Auch Michael Stäheli-Engel wollte sich nicht zu weit auf den parteipolitischen Ast hinaus wagen und sagte, er wäre am ehesten für einen liberalen Sozialstaat und gab gleich ein Beispiel aus der Schule: «Liberal deswegen, weil zwar ein Angebot geschaffen werden muss – zum Beispiel Tagesschulstrukturen – aber die Nutzung dann nachher den Bürgern überlassen werden muss.» Er könne das nicht wirklich zuordnen, sagte einer in der anschliessenden Diskussion. Beide hätten ihn da nicht recht überzeugt. Jemand anderer wandte noch ein:

«Stäheli hat immerhin das Wort liberal in den Mund genommen.»



Bei der Frage, was sie machen, wenn sie nicht gewählt werden, waren die Antworten hingegen klar. «Ich werde weiterarbeiten als Kulturbeauftragter», sagte Andreas Müller. Seine Aufgabe bei der Stadt gefalle ihm sehr gut und er habe noch einen Haufen Ideen, die man in Amriswil verwirklichen könne. «Bei mir ist es auch relativ einfach», sagte Michael Stäheli. «Wenn ich nicht gewählt werden sollte als Schulpräsident, dann werde ich in meiner Aufgabe als Schulevaluator die Qualität der VSG Amriswil überprüfen.» Das konnte man auch als Kampfansage verstehen.



Frühe Förderung und unterschiedliche Interessen



Rund ein Dutzend Fragen wurden den beiden Anwärtern auf das Schulpräsidium gestellt, so etwa auch, welches denn die grösste Herausforderung sei. Andreas Müller nannte da einerseits die frühe Förderung. Diese sei hier zwar auf einem guten Weg, aber man müsse schauen, dass man den Anschluss nicht verpasse. Auch sei die Kommunikation wichtig, und Müller nannte das Projekt Best und die Opposition aus Sommeri als Beispiel.

«Die Probleme für die Sommerer waren nicht die Kosten oder das Projekt selber, sondern weil man sie nicht abgeholt und ihre Ängste ernstgenommen hat.»



Michael Stäheli-Engel

Kandidat für das Schulpräsidium Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Bild: Manuel Nagel

Michael Stäheli ortete die grösste Herausforderung bei den vielen unterschiedlichen Interessen, «denen man gar nicht allen gerecht werden kann». Die Finanzen etwa seien beschränkt, was es unter Umständen notwendig mache, dass Kinder in ein weiter entferntes Schulhaus gefahren würden. Aus Sicht der Eltern sei das natürlich keine gute Lösung, aus ökonomischer Sicht hingegen könne das sinnvoller sein, als neuen Schulraum zu bauen.

«Es braucht deshalb als Schulpräsident ein hohes Mass an Kompromissbereitschaft, aber auch die Fähigkeit, Konflikte oder die verschiedenen Interessen aushalten zu können.»



Interessant war auch die Frage eines Teilnehmers, wo die Mitarbeiter der VSG eine deutliche Veränderung zum Vorgänger erführen und wie die Kandidaten denn die Chance sähen, ein Team von rund 300 Mitarbeitern zu übernehmen. Michael Stäheli brachte seine Idee ein, er würde gerne partizipative Führungsstrukturen aufbauen. Nicht nur für die VSG-Angestellten, deren Motivation und Leistungsbereitschaft so gefördert werde, sondern auch in Zusammenarbeit mit den politischen Gemeinden, oder auch mit Eltern und sogar Schülern.



Etwas mehr als zwei Dutzend Mitglieder der FDP Amriswil verfolgten die Vorstellungen von Andreas Müller und Michael Stäheli-Engel über die Plattform Teams. Bild: Screenshot (Teams, 19. Januar 2021)

FDPler vermissen «feu sacré»

Andreas Müller blies in ein ähnliches Horn: «Ich bin ein Teamplayer und ich finde es wichtig, dass man miteinander zu Zielen kommt», sagte er. Es sei nicht sinnvoll, dass man jemandem etwas aufdrücke. Er wolle, dass die Türe seines Büros offen sei und man vorbeikommen könne. Und er nannte erneut sein Steckenpferd, die Kommunikation, die sehr wichtig sei, «vor allem das persönliche Gespräch».



Kommunikativ konnten jedoch beide Kandidaten die etwas mehr als zwei Dutzend Mitglieder der FDP nicht überzeugen. Das mag zu einem Teil auch daran gelegen haben, dass die Anhörung über das Internet stattfand. Doch gleich mehrere Zuhörer vermissten sowohl bei Müller wie auch bei Stäheli das «feu sacré», wie es jemand nannte. «Ich bin enttäuscht, wie sich zwei Männer präsentieren, die solch ein Amt übernehmen wollen. Ich habe keine Überzeugungskraft gesehen.»



Führungserfahrung hätten beide nicht wirklich, lautete der einstimmige Tenor. Und jemand sagte ganz unverblümt:

«Beide haben keine Ahnung, wie man einen Laden von 300 Leuten führt. Aber fachlich bringt Herr Stäheli einen sehr guten Rucksack mit.»

Er sei Lehrer, habe einen Master gemacht und sich auf der sozialen Seite wie auch in Finanzen weitergebildet. Jemand anderer anerkannte zwar Andreas Müllers Stärken in der Kommunikation, doch es brauche seiner Meinung nach keinen, der die Aussensicht in die Schule einbringe, sondern jemanden mit Insiderwissen.



«Beide müssten bei null beginnen»

Aber nicht alle gewichteten die Fachkenntnisse von Michael Stäheli stärker.

«Mich dünkt es, Michael Stäheli kennt Amriswil nicht so gut. Andreas Müller hingegen weiss, wie es läuft.»

Dem entgegnete ein FDP-Mitglied, dass Andreas Müller zwar über ein hervorragendes Netzwerk verfüge, dass aber auch Michael Stäheli durchaus hier vernetzt sei, wenn auch nicht im politischen Establishment, sondern etwa in der evangelischen Kirche oder als Volleyballer beim SSC Audax.



Der eine Unterstützer von Andreas Müller meinte zum Schluss, es sei schwierig für beide, die eigentlich einen Scherbenhaufen antreten würden, weil die Leute in der Schulverwaltung davongelaufen seien. «Beide müssten bei null beginnen.» Am Ende gab bei der grossen Mehrheit der FDP-Mitglieder jedoch Michael Stähelis gut gefüllter Rucksack den Ausschlag, dass sie ihn für die Wahl vom 7. März als neuen Schulpräsidenten empfehlen.