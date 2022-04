Gratis parkieren bei Gott:Katholisch Amriswil mit witziger Aktion

Amriswil Gratis parkieren bei Gott: Katholische Kirchgemeinde wirbt mit witziger Aktion für Besuch der Gottesdienste Mit einer witzigen Aktion wirbt katholisch Amriswil seit Donnerstag dafür, dass wieder alle in der Kirche Platz haben. Manuel Nagel 01.04.2022, 11.30 Uhr

Das ungewöhnliche Werbebanner hängt auf der Ostseite des katholischen Kirchturms. Es ist nicht das erste dieser Art. Schon 2009 gab es ein Banner, auf dem stand: «Wir haben auch sonntags geöffnet!» Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 31. März 2022)

Die Idee als «Schnapsidee» zu bezeichnen, wäre falsch. «Es war, glaub ich, ein Glas Rotwein», sagt Enriqueta Taboas und lacht. Das Mitglied des Kirchgemeinderats von katholisch Amriswil sass eines Abends mit Pfarrer Beat Muntwyler zusammen – und gemeinsam dachte man nach, wie man nach der Aufhebung der Coronamassnahmen den Courant normal ausrufen könnte.

Denn während der Coronazeit durften nur 50 Gläubige in die Kirche. «Das war wirklich sehr hart, Menschen abweisen zu müssen, nur weil die Kapazität erschöpft war», sagt Taboas. Umso mehr wollte man nun verkünden, dass es wieder Platz für alle habe – und man erinnerte sich an eine Aktion aus dem Jahr 2009, als am Kirchturm ein Banner hing mit den Worten:

«Wir haben auch sonntags geöffnet!»

Auch damals schon hatte das benachbarte Einkaufszentrum einen gewissen Einfluss wegen dessen Sonntagsverkäufe – und nun ist es nicht anders. Diesmal liess man sich inspirieren von den Parkleitsystemen, die anzeigen, wie viele Parkplätze noch frei sind. Dem Symbol des Parkhauses wurde auf dem Dach noch ein Kreuz für die Kirche hinzugefügt und die freien Plätze wurden mit 1128 angegeben.

Mit einer 47 Meter langen Hebebühne wird das Banner am katholischen Kirchturm montiert. Bild: Manuel Nagel (31. März 2022)

«Wir haben nicht ganz so viele Plätze in unserer Kirche St.Stefan», sagt Pfarrer Beat Muntwyler mit einem Augenzwinkern. Doch die Zahl 1128 ist nicht einfach zufällig gewählt, sondern sie hat eine tiefere Bedeutung. «Ein Hinweis auf Matthäus, Kapitel 11, Vers 28», erklärt Muntwyler. Und in diesem steht: «Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.»

Mit der «1. Stunde gratis» spiele man zudem auf die sonntägliche Messe an, die eine Stunde dauere – und «gratis» stamme ab vom lateinischen «gratia», was Gnade bedeute. «Damit wollen wir ausdrücken, dass der Besuch der Messe ein Geschenk Gottes ist», sagt Muntwyler. Mit Interesse schaute er am Donnerstagmorgen zu, wie das Banner am Kirchturm angebracht wurde.