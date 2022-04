Lernende Floristin aus Amriswil gewinnt Wettbewerb

Ginkgo Amriswil Gold und Bronze: Lernende sahnen bei Floristen-Wettbewerb ab Die beiden auszubildenden Floristinnen Michelle Dietsche und Nadine di Nicola haben bei einem nationalen Berufs-Wettbewerb den ersten und dritten Platz erreicht. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 05.04.2022, 04.40 Uhr

Die beiden Lernenden Nadine di Nicola (links) und Michelle Dietsche arbeiten im Blumenladen Ginkgo in Amriswil. Bild: Donato Caspari (22. März 2022)

Prärie-Enziane, Ranunkeln und Anemonen stehen in grossen schwarzen Behältern auf dem Arbeitstisch der Floristinnen im Blumenladen Ginkgo in Amriswil. Nadine di Nicola, Lernende im dritten Lehrjahr, bindet gerade einen Strauss. Die 21-Jährige setzt die grünen, hellrosa, weissen und roten Pflanzen zusammen und hält sie in der linken Hand fest. Mit der rechten Hand stutzt sie geschickt die Stile. Im Hintergrund spielt ruhige Ladenmusik.

Erster und dritter Platz für die beiden Ginkgo-Lernenden

Michelle Dietsche ist im zweiten Lehrjahr. Bild: Donato Caspari

Nadine di Nicola und ihre Mitlernende Michelle Dietsche haben Mitte März an einem nationalen Wettbewerb der Zürcher Blumenbörse für Lernende teilgenommen. Nadine di Nicola wurde Dritte, Michelle Dietsche gar Erste. «Ich habe mich mega über den ersten Platz gefreut», sagt die 22-Jährige. Unter dem Motto: «Was verbirgt sich im Osternest», hat sie ein Nest aus Birkenzweigen gewunden und bepflanzt – der untere Teil dicht, gegen oben immer luftiger. «Das Gesteck hatte ein kleines Guckloch, die Idee dahinter war: Je länger du das Werkstück anschaust, desto mehr entdeckst du.»

Dietsche hat sich gegen 56 andere Kandidatinnen durchgesetzt. Für ihr Werkstück bekam sie eine Medaille, eine Urkunde und ein Preisgeld von 1000 Franken. «Ich finanziere mir damit alltägliche Dinge: Gehe mal etwas Essen und gebe es für Kleinigkeiten aus.»

«Mit unserer Arbeit lösen wir Freude aus»

Nadine di Nicola erhielt für den dritten Rang eine Medaille und ein Preisgeld von 600 Franken. «Ich glaube, ich hatte noch nie eine Medaille in der Hand», sagt sie und lacht. «Das Geld lege ich erst mal auf die Seite.»

Nadine di Nicola ist diesen Sommer mit der Ausbildung zur Floristin fertig. Donato Caspari

Die 21-Jährige hat für das Thema «Eiertanz» eine Schale kreiert, eine Gefässfüllung mit verschiedenen Frühlingsblumen gesteckt und Eier auf Draht eingesetzt. «Der Wettbewerb war eine coole Erfahrung. Auch um zu sehen, wie die Konkurrenz das Thema umsetzt.» An ihrem Beruf schätzt sie die Kreativität und was alles möglich ist mit der Natur. «Mit unserer Arbeit lösen wir Freude aus, egal in welchem Lebensabschnitt die Kunden sind.»

«Inspiration gibt es überall»

Für Michelle Dietsche ist das bereits die zweite Ausbildung. «Nach meinem Bürojob als Grafikerin habe ich mich danach gesehnt, etwas mit den Händen zu tun», sagt sie. «Dieser Beruf ist so vielseitig und verbindet viele Dinge, die mich interessieren: Das Gestalterische und zugleich Handwerkliche ist spannend.» Ideen holt sie aus alltäglichen Sachen und vor allem der Natur: «Wer mit offenen Augen durch das Leben geht, findet überall Inspiration.»

Nadine di Nicola schliesst ihre Ausbildung diesen Sommer ab. Danach besucht sie die Berufsmaturitätsschule. Michelle Dietsche will auch nach der Ausbildung als Floristin arbeiten: «Man weiss zwar nie, wo das Leben einen hinführt, aber auf jeden Fall soll es etwas Gestalterisches sein.»

