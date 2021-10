Amriswil: Jugendlicher wird am Bahnhof von vier Tätern verprügelt

Amriswil «Das will und akzeptiere ich nicht»: So setzt sich ein Vater eines Opfers gegen die Gewalt rund um den Bahnhof ein Ein Teenager wird auf dem Heimweg vom Training von mehreren Tätern überfallen und verprügelt. Sein Vater will das nicht hinnehmen. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.30 Uhr

Der Amriswiler Bahnhof am späten Abend. Hier kommt es am 5. August zum gewalttätigen Übergriff, bei dem der Jugendliche Verletzungen erleidet. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. Oktober 2021)

Es ist Dienstagabend kurz vor 23 Uhr, der Schnellzug nach Zürich fährt im Bahnhof Amriswil ein. Es ist nass und kalt. Einige Minuten danach folgt der Bummler aus der anderen Richtung. Einige wenige Leute steigen aus und eilen so schnell wie möglich heim.

Das wollte auch ein 16-jähriger Amriswiler vor genau zwei Monaten zur selben Zeit. Er kam vom Sporttraining aus Weinfelden, zu dem er wie gewohnt mit Velo und ÖV fuhr. Doch seit diesem Abend tut er das nicht mehr. Denn als er zu seinem Velo lief, folgte ihm einer von vier Jugendlichen, die dort auf einer Bank herumlungerten, und sprach ihn an. Der Teenager zog seine Kopfhörer ab, weil er es nicht richtig verstanden hatte – und schon hatte er die Faust des Angreifers im Gesicht. Der habe ihm in gebrochenem Deutsch gesagt:

«Du häsch mini Mueter beleidigt.»

Der Vater des Jungen, der ehemalige Kantonsrat Markus Berner, ist aufgewühlt, als er den Vorfall nacherzählt. «Das cha’s doch nöd si», sagt er immer wieder. Als sich sein Sohn zu wehren begann, seien auch noch die anderen dazugekommen. Berners Sohn musste in ärztliche Behandlung. Erst am Tag danach konnte er seinen Sohn überzeugen, eine Anzeige zu machen. «Er hatte Angst, er bekomme auf den Grind, wenn diese Typen ihn das nächste Mal sehen», sagt Markus Berner, der als Vorstand der CVP Regio Amriswil noch immer sehr aktiv in der Lokalpolitik ist.



Gemäss mehreren Reaktionen aus dem Umfeld kein Einzelfall

Im Gespräch mit dem Polizisten stellte sich heraus, dass es in Amriswil – im Gegensatz zu Romanshorn – keine Überwachungskameras auf dem Bahnhofareal habe. «Es würde unsere Arbeit erleichtern», habe ihm der Polizist gesagt, denn seit es Kameras in Romanshorn gebe, sei es viel besser geworden.

Für Berner ist es ebenfalls unverständlich. Gerade im Hinblick auf die kommende Abstimmung zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes im nächsten Jahr. «Das cha’s doch nöd si», dass man viel Geld in dieses Projekt investiere, die Leute sich aber nicht mehr getrauten, am Abend den ÖV zu benutzen oder sich rund um den Bahnhof zu bewegen. Da nütze auch ein grosser Busbahnhof nichts.

Der Amriswiler Bahnhofplatz soll umgestaltet werden. Im nächsten Mai kommt das Projekt, das nicht ganz unumstritten ist, vor das Amriswiler Stimmvolk. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. Oktober 2021)

Dass dies kein Einzelfall sei, erfuhr der Vater aus Gesprächen mit seinem Umfeld in der Partei und im Bekanntenkreis. Ja selbst seine Tochter habe ihm von verbalen sexuellen Belästigungen erzählt, die sie am Bahnhof Amriswil schon mehrfach erleben musste. «Das Schlimmste ist, dass fast niemand etwas sagt oder gar Anzeige erstattet», sagt der ehemalige Kantonsrat. Die Täter würden doch denken: «Cool, da passiert nichts.» Ein rechtsfreier Raum, in dem man machen könne, was man wolle. «Und das will und akzeptiere ich nicht», sagt Markus Berner.

Das Opfer konnte den Täter auf Fotos identifizieren

Was er auch nicht will: Seinen Sohn nun jede Woche viermal vom Training in Weinfelden abholen mit dem Auto. Er tut es doch, denn «es hat ihn mehr mitgenommen, auch wenn er es nicht zugeben will», sagt Berner. Aber im Grunde sei das ökologisch ein völliger Blödsinn. Man wolle ja, dass die Leute öfter den ÖV benutzen. Früher habe er seinen Kindern gesagt, sie sollen mit dem Zug und Bus in den Ausgang nach St.Gallen. «Mittlerweile sage ich, sie sollen mich anrufen, ich käme sie abholen.» Und wieder schüttelt er den Kopf und sagt:

«Das cha’s doch nöd si.»

Doch in diesem Fall scheinen die Täter nicht ohne Konsequenzen davonzukommen, denn eine Polizeipatrouille kontrollierte just an jenem 5. August vier Jugendliche am Bahnhof Amriswil. Kürzlich war Berners Sohn deshalb auf dem Polizeiposten zur Einvernahme. «Mein Sohn konnte den Täter anhand von diversen Fotos erkennen. Diese Person ist scheinbar bei der Polizei bekannt», schreibt Berner einen Tag später per E-Mail. Er ist überzeugt, dass gerade auch die ältere Bevölkerung sich sicherer fühlen würde, wenn in Zukunft rund um den Bahnhof Amriswil Überwachungskameras installiert würden.

Nicht überall ist der Bahnhof Amriswil gut ausgeleuchtet. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. Oktober 2021)