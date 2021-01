Amriswil Der Amriswiler Stadtrat hat die Werkhof-Architekten bestimmt: Ein Funktionsbau soll die alte «Schüür» ersetzen «Büchel Gubler Kuster» aus Wängi sollen den neuen Werkhof der Stadt realisieren. Fünf Architekturbüros haben bei dem Planerwahlverfahren ihre Projekte eingereicht Manuel Nagel 18.01.2021, 04.30 Uhr

Das Gelände des Amriswiler Werkhofs: In der Mitte der Altbau aus dem Jahr 1941, auch «Schüür» genannt, der abgerissen wird. Dahinter, an der Grenze zum Schulhaus Oberfeld, befindet sich die vor 35 Jahren errichtete Einstellhalle (Neubau genannt). Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 15. Januar 2021)

Amriswil scheint ein gutes Pflaster zu sein für die Hinterthurgauer Architekten «Büchel Gubler Kuster». Gleich doppelt hinterlassen sie in den kommenden Jahren ihre Spuren in der Stadt. Im vergangenen Herbst ging das Büro schon beim Neubau Kindergarten Hölzli als Sieger hervor, und nun wird auch das neue Werkhofgebäude von den Wängemern geplant. Diese gelten als Spezialisten für Schulhäuser und Kindergärten. Einen Werkhof für die öffentliche Hand planen sie nun zum ersten Mal, «was es für uns umso spannender macht», wie Architekt Pascal Kuster sagt.

Fünf Projekte wurden bei der Bauherrin, der Stadt Amriswil, eingereicht. Gleichwohl war es kein Projektwettbewerb, sondern ein sogenanntes Planerwahlverfahren, weil die Stadt schon ganz konkrete Vorstellungen hatte, wie der Bau aussehen soll, und weil auch ein detailliertes Raumprogramm mit Grundkonzept bereits bestand.

So könnte der neue Amriswiler Werkhof aussehen. Rechts davon zu sehen die Einstellhalle aus dem Jahr 1986, die bleibt, und am linken Bildrand verläuft die St. Gallerstrasse. Bild: Büchel Gubler Kuster Architekten

Effiziente Arbeitsabläufe wichtiger als der Bau selbst

Dieses Konzept sieht vor, dass nur der Altbau aus den 40-er Jahren des letzten Jahrhunderts, den die Werkhofmitarbeiter «Schüür» nennen, abgerissen wird. Die Einstellhalle dahinter soll bestehen bleiben, weil deren Bausubstanz nach wie vor gut ist. Lediglich ein Aussenlift soll hinzukommen.

Die benachbarten Salzsilos und das Pfadiheim, auf der Südseite des Geländes, werden dort bleiben, wo sie sind. Ebenso das Wohnhaus direkt an der St.Gallerstrasse, das sich im Besitz der Stadt befindet. Zwischen Wohnhaus und Salzsilos ist ein weiterer Bau angedacht, wo Marktstände und Tischgarnituren eingelagert werden. Diese können auch von Vereinen abgeholt werden, ohne dass der Werkhofbetrieb gestört wird.

Auf effiziente Arbeitsabläufe soll beim neuen Bau besonders Rücksicht genommen werden. Architekt Pascal Kuster sagt:

«Wir wollen den Werkhofangestellten die Arbeit erleichtern.»

Zudem sollen im Gebäude sowohl Werkstätten wie auch Büroräumlichkeiten untergebracht werden. Weil jedoch die Anforderungen im Laufe der Zeit sich ändern können, soll die Werkhalle stützenfrei überspannt werden, damit in Zukunft die Raumeinteilung kostengünstig und flexibel verändert werden kann.

Trotz all diesen Vorgaben wollen die Architekten dem Bau eine eigene Note mitgeben. Die Fassade soll mit einer vertikalen Holzschalung verkleidet werden und so optisch doch noch etwas an die alte «Schüür» erinnern.

Über das ausgearbeitete Projekt des neuen Werkhofs kann die Amriswiler Stimmbevölkerung voraussichtlich am 13. Juni 2021 befinden.