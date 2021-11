Eugen Fahrnis offizieller Abschied beim Amriswiler Ortsmuseum

Amriswil Eugen Fahrni erzählt am Museumssonntag von den Anfängen des Museums und verabschiedet sich offiziell Der langjährige Leiter des Ortsmuseums schlüpft diesen Sonntag in eine ungewohnte Rolle. Manuel Nagel 05.11.2021, 16.30 Uhr

Rolf Hess ist der Nachfolger von Eugen Fahrni. Bild: Manuel Nagel

Gewöhnlich hat Eugen Fahrni als Leiter des Ortsmuseums jeweils die Referenten der Erzählstunden angekündigt. Am morgigen Museumssonntag ist er jedoch für einmal in der anderen Rolle. Es dreht sich alles ums Ortsmuseum am Palmensteg, und wie einst vor 32 Jahren alles begann, damals noch im ehemaligen Pferdestall des alten Pfarrhauses. Wer wüsste da besser Bescheid als Eugen Fahrni, «Mister Ortsmuseum» schlechthin, der zu den vier Gründungsmitgliedern gehörte? Um 15 Uhr beginnt die Erzählstunde und es ist zugleich auch der offizielle Abschied Fahrnis, der sein Amt schon diesen Sommer an Rolf Hess übergeben konnte. Doch Eugen Fahrni verbleibt weiterhin in der Ortsmuseums-Kommission, wo er sich um die Sonderausstellung der SABA-Figuren sowie um die Austellung zum Leben und Wirken von Ernst Prodolliet widmen wird.

Bräuche rund um den Tod im Bohlenständerhaus

Ebenfalls morgen, von 14 bis 17 Uhr, geht es im Bohlenständerhaus im Schrofen um Bräuche rund um den Tod. Brigitta Stahel erzählt anhand von Texten und Gegenständen, etwa vom Seelenfenster, von der «Omsägere» (Ansagerin), vom «Liichezug», dem «Liichemol» und von der «Truurzyt». Stahel zeigt dabei Erinnerungsbilder, Trauerkarten, Gräberschmuck und andere Objekte. Selbstverständlich kann das Bohlenständerhaus an diesem Nachmittag ebenfalls besichtigt werden und auch das «Chuestall Kafi» hat geöffnet.

Für alle Amriswiler Museen, auch für das Schulmuseum und die Kutschensammlung, gilt an diesem Museumssonntag die 3G-Regel. Eintritt erhält nur, wer ein gültiges Zertifikat vorweisen kann.

Hinweis

Amriswiler Museumssonntag am 7. November von 14 bis 17 Uhr im Ortsmuseum am Palmensteg, in der Kutschensammlung an der St.Gallerstrasse 12, im Schulmuseum in Mühlebach und im Bohlenständerhaus im Schrofen.