Amriswiler gespalten über neuen Radolfzellerpark

AMRISWIL «Es ist nichts draus gemacht worden»: Einwohner sind gespalten über den neuen Radolfzellerpark Auf der ehemaligen Grünfläche befindet sich heute ein neuer Park mit einer grossen Kiesfläche. Laut der Stadt soll diese künftig für Veranstaltungen oder Märkte genutzt werden. In unserer Umfrage wird deutlich, wie gespalten die Amriswiler über den neu geschaffenen Treffpunkt sind. Luca Hochreutener 10.08.2021, 04.20 Uhr

Seit Anfang der Sommerferien ist der neue Radolfzellerpark fertig. Bild: Manuel Nagel

«Ziel war es, eine attraktive Verbindung zwischen Bahnhof- und Kirchstrasse zu schaffen», sagte der Stadtpräsident von Amriswil, Gabriel Macedo noch im Juni 2020. Über ein Jahr später scheint dieser Plan abgeschlossen zu sein. Mit dem Radolfzellerpark hat die Stadt einen neuen öffentlichen Platz im Stadtzentrum geschaffen.

Seit einigen Wochen ist der Bau abgeschlossen und Amriswil verfügt über einen Treffpunkt mehr. Doch was hält die Bevölkerung davon? In unserer Umfrage schwankt deren Einstellung von totaler Zufriedenheit hin zu herber Enttäuschung.

Ein Park braucht Zeit

Sergio Stevanon Bild: Luca Hochreutener

«Aus meinem Umfeld habe ich bisher eher negative Stimmen gehört», sagt Sergio Stevanon, welcher sich am Donnerstagvormittag selbst ein Bild vom neuen Park machen wollte. «Aktuell sieht es tatsächlich noch eher unfertig aus», sagt er. «Allerdings braucht es auch Zeit, bis so ein Park nach etwas aussieht.» Die frisch gepflanzten Bäume müssen erst einmal wachsen. Dann habe man wieder einen ganz anderen Eindruck, sagt Stevanon. Grundsätzlich gefalle ihm der Platz. Es sei schön, wenn in Amriswil wieder einmal etwas stattfindet. «Am grossen Kiesplatz merkt man, dass sich die Verantwortlichen etwas dabei gedacht haben», fügt Stevanon an.

Es fehlen Grünflächen

Madelaine Egli Bild: Luca Hochreutener

Für Madelaine Egli war der vorherige Park um einiges schöner. «Vorher war es hier viel grüner und voller Pflanzen», sagt sie. «Es ist einfach nur schade, was daraus gemacht wurde.» Warum es hier nun ausgerechnet einen Kiesplatz gibt, könne sie ebenfalls nicht verstehen. «Veranstaltungen gab es hier auch schon, als es hier noch eine Wiese gab», sagt sie. Bei heissem Wetter könne sie sich ausserdem nicht vorstellen, warum man hierherkommen sollte. «Auf diese Stühle wird sich in dem Fall bestimmt niemand setzen.»

Michael Bieri Bild: Luca Hochreutener

Ähnlich sieht das Michael Bieri. Er wohnt erst seit einem halben Jahr in Amriswil. Den Platz kenne er aber noch von früher. «Ich erinnere mich noch gut an die Strassenfeste von vor fünf bis zehn Jahren», sagt er. «Diese fanden noch auf der damaligen Wiese statt. Diese hat mir viel besser gefallen.» Ihm gefielen Grünflächen generell besser. Dass es hier Veranstaltungen oder Wochenmärkte geben soll, mache es nicht besser. «Ein paar Meter von hier entfernt steht ja der grosse Marktplatz», sagt Bieri. «Dort können solche Feste oder Märkte genauso gut stattfinden. Daher braucht es so einen Platz meiner Meinung nach nicht.»

Der geschichtsträchtige Biberacherweg

Rolf Hess Bild: Luca Hochreutener

Für Rolf Hess ist der Platz gelungen. «Dank dem Kiesplatz ist man flexibel im Organisieren von Veranstaltungen», sagt Hess. Dieser sei vielfältig einsetzbar. Über die Betonblöcke, welche als Sitzmöglichkeiten dienen, liesse sich streiten. Diese seien nicht sehr schön. Als weiteren Kritikpunkt nennt er, dass der Biberacherweg nicht mehr so klar ersichtlich sei. Das Schild hängt zwar noch, aber ein Weg ist tatsächlich nicht mehr richtig zu erkennen. Hess findet dies schade, weil der Biberacherweg mit so einer interessanten Geschichte aufwartet.

650 Kinder aus Biberach kommen 1947 nach Amriswil Die Namensgebung vom Biberacherweg Die Schweizer Grenzlandhilfe organisierte im Jahr 1947 eintägige Aufenthalte von deutschen Kindern in der Schweiz. Ziel war es, nach dem Zweiten Weltkrieg Kindern in Not zu helfen und mit Nahrung zu versorgen. Die Stadt Amriswil beteiligte sich gemeinsam mit der evangelischen Kirche an der Aktion. Unter anderem lud die Stadt 650 Kinder aus der Stadt Biberach zu sich ein. Daher wurde das Weglein im Park nach der deutschen Stadt benannt. Aus demselben Grund gibt es in Biberach an der Riss auch eine «Amriswilstrasse».

Der Biberacherweg trägt den Namen einer Deutschen Stadt. Bild: Manuel Nagel

Billy Grigoriadis Bild: Luca Hochreutener

Billy Grigoriadis hat wiederum keine lobenden Worte übrig. «Es ist überhaupt nichts draus gemacht worden», sagt er. «Die Eltern sollten mit ihren Kindern auch mal irgendwo anders hingehen können.» Ein Kinderspielplatz wäre somit das Richtige gewesen. Auch dass hier ab und zu etwas stattfinden soll, wiegle die Enttäuschung nicht auf. «Die meiste Zeit steht der Platz ja leer», sagt Grigoriadis. «Man hätte viel Schöneres draus machen können.»

Ariane Jenny Bild: Luca Hochreutener

Laut Ariane Jenny hat sich das Bild des Parks grundsätzlich verbessert. Es gäbe eine offene Atmosphäre und die Sonne falle schön auf den grossflächigen Platz. «Vorher war an dem Ort diese grosse Hecke. Die hat mir überhaupt nicht gefallen», sagt Jenny. Auch sie sei der Meinung, dass der Platz aktuell noch etwas leer aussieht. «Wenn man den Nutzen im Hinterkopf behält, stimmt es einen aber positiv», sagt sie.

Gabriel Macedo geht auf Kritikpunkte ein

Gabriel Macedo, Stadtpräsident Amriswil Bild: Reto Martin

Als Stadtpräsident von Amriswil hat Gabriel Macedo das Projekt von Anfang an mitbegleitet. Laut ihm hatte die Schaffung eines attraktiven, offenen Durchgangs zwischen der Bahnhof- und der Kirchstrasse die oberste Priorität. Zu dem Vorwurf, der Park stehe zu oft leer, sagt er: «Der Park wurde erst in den Sommerferien fertiggestellt. Über die Ferien gab es natürlich wenig bis keine Veranstaltungen.» Auch das schlechte Wetter und die Covid-Pandemie haben dies verhindert.

Auch dass die einstige Wiese durch einen Kiesplatz ersetzt wurde, ärgerte einige der Befragten. Eine Wiese sei während kälteren Tagen und bei Regen nicht nutzbar, sagt Macedo dazu. «Nach Veranstaltungen müsste sie zudem immer wieder gesperrt werden, damit sie sich erholen und neu wachsen kann.» Diese Probleme seien durch einen Kiesplatz umgangen worden. Damit sei der Platz zu jeder Jahreszeit nutzbar.

«Die Biodiversität war bei der Projektauswahl ein wichtiges Kriterium»

Die gesamte Parkfläche sei zu einem Drittel begrünt. Ausserdem gebe es im Süden des Platzes einen Grüngürtel. Bei der Bepflanzung sei die Stadt ausserdem von einem Landschaftsarchitekten und einem Gartenbauer beraten worden. «Mit der gewählten Bepflanzung tun wir für die Umwelt etwas sehr gutes, ohne dass wir die Flexibilität des Platzes einschränken», sagt Macedo.

In den sozialen Medien ärgerte sich ausserdem jemand darüber, dass angeblich Millionen für den Platz verlocht worden seien. Gabriel Macedo dementiert den Vorwurf. «Schlussendlich betrug die Gesamtinvestition 560'000 Franken», sagt er. Davon habe die Migros 160'000 für den Rückbau ihres Provisoriums gezahlt. «Damit bleiben für die Stadt Amriswil rund 400'000 Franken», sagt Macedo.

Macedo hoffe, dass der Platz von der Bevölkerung und den Vereinen genutzt wird. Vorstellen könne er sich beispielsweise, dass eine Gruppe Freiwilliger auf dem Park eine monatliche Veranstaltung organisiert. Er denke da an etwas ähnliches wie den «Wyfelder Fritig».