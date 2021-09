Volley Amriswil: Gönnerabend mit Olympiasiegerin Tanja Frieden

Amriswil Entrecôte und Zungenbrecher: Der Gönnerabend von Volley Amriswil offenbarte, dass die Sportler noch viel trainieren müssen Der Gönnerverein von Volley Amriswil lauschte am Freitagabend im Pentorma den Worten von Olympiasiegerin Tanja Frieden und lernte die neuen Spieler der ersten Mannschaft kennen. Manuel Nagel 27.09.2021, 04.10 Uhr

Martin Salvisberg, Präsident von Volley Amriswil, und die Spieler des NLA-Teams applaudieren ihren Sponsoren und Gönnern im Pentorama. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24.September 2021)

Mit ihrem goldenen «Plämpu» um den Hals eroberte sie vor 15 Jahren die Herzen der Schweiz. Am Freitagabend fiel der berndeutsche Begriff für Tanja Friedens olympische Goldmedaille von Turin nicht ein einziges Mal, obwohl gleich drei Berner am Gönnerabend von Volley Amriswil den Ton angaben.

Tom Schnegg interviewt den Amriswiler Spieler Jan Messerli. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24.September 2021)

Zu diesem Trio gehörten Martin Salvisberg, Präsident der Volleyballer, Tom Schnegg, wie immer charmanter und souveräner Conferencier des Abends, und eben die Olympiasiegerin höchstpersönlich. Tanja Frieden trat an diesem Abend als Gastreferentin vor den über 150 Sponsoren und Gönnern vom Verein provolleyamriswil auf. Schnegg zählte bei der Vorstellung von Frieden deren Erfolge auf und fügte ganz zum Schluss noch beiläufig an, dass übrigens Sprachwissenschaftern fänden, sie habe den schönsten Dialekt der Schweiz.

«Stouz wiä nä Güggu» wegen 500 Franken

In den folgenden 54 Minuten ihres Referates bewies Tanja Frieden, dass sie nicht nur eine Snowboarderin von Weltklasse war, sondern auch eine begnadete Rednerin ist. Wohl selten dauerte ein Referat an einem Gönnerabend so lange, doch das Publikum hing der mittlerweile 45-Jährigen buchstäblich an den Lippen. Sie erzählte von ihren Erfolgen, aber auch von ihren Misserfolgen. Sie verriet, dass sie von ihrem ersten Kopfsponsor 500 Franken erhalten habe und dann «stouz wiä nä Güggu» gewesen sei. Und Tanja Frieden baute auch mehrmals die bittere 0:3-Niederlage der Volleyballer im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation in ihr Referat ein und gab dazu ihre Einschätzung ab. Das war nicht einfach eine abgespulte Rede, die sie auch vor einem anderen Publikum hätte halten können. Fragen aus dem Publikum gab es nach dem Referat kurz nach halb neun überraschenderweise keine.

Gastreferentin Tanja Frieden. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24.September 2021)

«Ii ha se gloub z’Bode gschnurret.»

So kommentierte Tanja Frieden die Stille lachend, bevor das Entrecôte mit Balsamico-Jus und Kartoffelgratin serviert worden ist.

Das Dessert gab’s dann bereits vor dem Nachtisch – nämlich die Vorstellung der ersten Mannschaft. «Ich bin sehr zuversichtlich», sagte Teammanager René Zweifel, von Schnegg auf die kommende Saison angesprochen.

«Wir haben die beste Mannschaft aller Zeiten.»

Diese Spieler sollen in der kommenden Saison den Titel wieder zurück in den Oberthurgau holen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24.September 2021)

Doch es wurde bei der Vorstellung des Teams auch offensichtlich, dass es noch viel an Training bedarf und erhebliches Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Nicht im sportlichen Bereich, sondern im sprachlichen. Denn nicht alle der Spieler waren sattelfest, wie denn nun der zungenbrechende Name ihres neuen argentinischen Coaches ausgesprochen wird. Sehr zur Belustigung von Juan Manuel Serramalera.

Trainer Juan Manuel Serramalera steht Tom Schnegg Red und Antwort - und stellt auch nochmals klar, wie sein Name ausgesprochen wird. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24.September 2021)

Hinweis

Volley Amriswil bestreitet diesen Mittwoch, 19 Uhr, im Tellenfeld, das Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen den estnischen Meister Tartu.