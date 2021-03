Amriswil Eine Wissenschaft für sich Im Bohlenständerhaus im Schrofen demonstrierte Schnapsbrenner Thomas Burren am Museumssonntag, wie er aus Obst einen feinen Branntwein gewinnt. Barbara Hettich 08.03.2021, 11.30 Uhr

Thomas Burren erzählt am Museumssonntag, wie er mit seinem Obstbrenner Schnaps herstellt. Bild: Barbara Hettich (Amriswil, 7. März 2021)

Vor dem Bohlenständerhaus steht der imposante Obstbrenner von Thomas Burren. Der Obstbauer und Störbrenner aus Chressibuech (Gemeinde Hefenhofen) erklärt, was passiert, wenn die Maische im Kupferkessel zu kochen beginnt. Ein Bunsenbrenner sorgt für die nötige Hitze. «Damit ist die Temperaturführung sehr viel einfacher als mit einem Holzfeuer», verrät Burren.

Dann braucht es Geduld. Die Zeiger auf den Thermostaten beginnen langsam zu steigen, und die Besucher bekommen die Gelegenheit, durch ein Guckfenster einen Blick in Kessel und Brandturm zu werfen oder den Störbrenner mit Fragen zu löchern.

Was macht einen guten Branntwein aus? «Es ist die Maische, respektive wie das Obst oder die Früchte angesetzt werden», sagt Burren. «Aus einer schlecht angesetzten Maische kann auch ich keinen guten Branntwein herstellen.» Je süsser die Früchte, umso stärker der Schnaps. Zucker zusetzen sei verboten. Er erklärt, welche Früchte geschnetzelt und welche gequetscht werden, und wann man die Steine aus Zwetschgen nehmen sollte oder weshalb eben nicht.

Nach rund eineinhalb Stunden ist es so weit: Das Destillat fliesst als hochprozentige Flüssigkeit in den geeichten Schnapskessel. Thomas Burren ist zufrieden mit dem Resultat. Dass er sein Handwerk versteht, zeigt sich auch beim Degustieren der verschiedensten Branntweine und Liköre aus Äpfeln, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Quitten und Mirabellen.

Erfreulich viele Besucher

Rund 50 Personen haben am Sonntag das Bohlenständerhaus besucht. «Das ist sehr erfreulich, es waren wieder viele Besucher dabei, die erstmals im Bohlenständerhaus waren», sagt Brighit Stahel, Mitglied der Betriebskommission und Programmverantwortliche des Museums. Letztmals war das Bohlenständerhaus im vergangenen November geöffnet, nun ist das Museum mit Störbrenner Thomas Burren erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am Museumssonntag, am 2. Mai, geht es um Kräuter, wenn Kräuterhexe Claudia Burren erzählt.