Musikalische Reise nach England mit den «Amriswiler Konzerten»

Amriswil Eine musikalische Reise mit den «Amriswiler Konzerten» Das auf Barockmusik spezialisierte Ensemble Cardinal Complex präsentiert diesen Sonntag um 17.15 Uhr in der katholischen Kirche im Rahmen der «Amriswiler Konzerte» sein neuestes Programm «A Grand Tour Reversed» – eine Reise ins musikalische England des 17. und 18. Jahrhunderts. 15.03.2022, 16.30 Uhr

Cardinal Complex treten in der Kirche St.Stefan auf. Bild: PD

Der Titel spielt auf die in der früheren Neuzeit für englische Adelige obligatorische Kulturreise durch Mitteleuropa und insbesondere Italien an. Aussergewöhnlich an dem Programm sind nicht nur die teilweise selten gehörten Werke, sondern auch die Besetzung: Neben Kammermusikwerken erklingen auch Orchesterstücke für zwei Blockflöten, Barockfagott, Barockcello und zwei Cembali – eine äusserst farbige Kombination, die ein einmaliges Konzerterlebnis garantiert. (red)