Amriswiler Konzerte: Wolfgang Sieber präsentiert Uraufführung

Amriswil Eine Koryphäe als Jubiläumsgeschenk: «Wenn der Sieber spielt, tanzt die Orgel» Mit einem Galakonzert und einer Uraufführung feierte die Veranstaltungsreihe «Amriswiler Konzerte» das 50-Jahr-Jubiläum. Barbara Hettich 20.09.2021, 15.55 Uhr

Organist Wolfgang Sieber und das Projektorchester Camerata Instrumentale Thurgau, unter der Leitung Thomas Haubrichs. Bild: Karl Svec (Amriswil, 19. September 2021)

«Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, in einer voll besetzten Kirche das Jubiläum zu feiern», begrüsste der Präsident der «Amriswiler Konzerte», Stefan Zöllig, die Besucher in der evangelischen Kirche zum Galakonzert am Sonntagabend. Zur Halbzeit, denn nach 50 Jahren «Amriswiler Konzerte» würden weitere 50 Jahre folgen. Und Stefan Zöllig ist auch überzeugt, als am Bettag vor genau 50 Jahren Irène und André Manz den Grundstein für die «Amriswiler Konzerte» in dieser Kirche legten, war das eine göttliche Eingebung: