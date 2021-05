Amriswil Eine Heimkehrerin sorgt für Opernfeeling im Amriswiler Kirchgemeindehaus Mezzosopranistin Irène Friedli und Bassbariton Ruben Drole gehören zum Ensemble des Zürcher Opernhauses. Am Sonntagabend standen sie in Amriswil auf der Bühne. Barbara Hettich 03.05.2021, 16.30 Uhr

Ruben Drole und Irène Friedli im Kirchgemeindehaus Amriswil. Bild: Barbara Hettich

«Ein Ständchen Euch zu bringen, kam ich her», sang Ruben Drole mit seiner gewaltigen Bassbariton-Stimme und eröffnete den Liederabend im Amriswiler Kirchgemeindehaus. Ein Liederabend, der es in sich hatte, standen doch mit Ruben Drole und der Mezzosopranistin Irène Friedli zwei Vollprofis auf der Bühne. Beide gehören seit Jahren zum festen Ensemble des Zürcher Opernhauses – Irène Friedli seit 1995, Ruben Drole seit 2005. Beeindruckend ist das Klangvolumen ihrer Stimmen – und die Akustik des Kirchgemeindehauses trug dazu bei, dass man versucht war, nach einer Lautsprecheranlage Ausschau zu halten. Der Klang erfüllte den Raum. Im zweiten Teil des Abends entschuldigte sich Ruben Drole. Er sei verschnupft und könne nicht das Maximum bieten. «War das noch nicht das Maximum?», wunderten sich die Konzertbesucher. Für die Aufführung im Kirchgemeindehaus war es jedenfalls mehr als ausreichend.

Eine Liebesgeschichte nachgezeichnet

Auf dem Konzertprogramm standen die 46 Lieder aus dem italienischen Liederbuch des Komponisten Hugo Wolf – Ruben Drole wurde dabei von der Weinfelder Pianistin Simone Keller begleitet und Irène Friedli vom St.Galler Pianisten Manuel Bärtsch. Abwechselnd sangen Frau und Mann von Verführung, von Glück, von Hindernissen und Misstrauen, von Ironie, von Streit und Versöhnung und zu guter Letzt von Untreue und Trennung. Irène Friedli und Ruben Drole haben es aber auch mit Ausdrucksstärke und schauspielerischem Talent verstanden, das Liebesleben zweier Liebenden mitreissend zu inszenieren. Sie brachten eine Portion Opernfeeling nach Amriswil.

Begeistertes Publikum

«So schön, wieder einmal in ein Konzert zu gehen und dazu noch in ein so hochkarätiges», sagte eine Besucherin. Glücklich war, wer eine Eintrittskarte ergattert hatte. Die Anzahl Eintritte waren wegen Corona auf 50 beschränkt. Es ist eine Freude, nach langer Pause das Publikum wieder zu begrüssen, sagte Stefan Zöllig von den «Amriswiler Konzerten».

Aber auch die Musiker waren nach der erfolgreichen Aufführung glücklich. Sie genossen den Applaus nach langer Bühnenabstinenz. Für Irène Friedli ist ein Auftritt in Amrsiwil zudem immer wieder besonders. Sie ist in Räuchlisberg aufgewachsen und mit der Region immer noch sehr verbunden.