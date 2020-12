Amriswil Das Gesamtpaket muss stimmen: Nicht nur Volleyballer werden bei der Volley Amriswil Academy aufgenommen Die Volley Amriswil Academy bietet Mitte Januar ein Selektionstraining für Sechstklässler an. Rita Kohn 14.12.2020, 19.00 Uhr

Die jungen Volleyballtalente werden von den ehemaligen Profispielern Matevz Kamnik und Aleksandar Ljubicic betreut. Bild: Rita Kohn (Amriswil, Januar 2020)

Für einige der jungen Volleyballtalente aus den sechsten Klassen im Kanton Thurgau und den angrenzenden Regionen geht am 13. Januar ein Traum in Erfüllung: Dann nämlich, wenn sie beim Selektionstraining für die Volley Amriswil Academy überzeugen können. Für sie heisst es dann, dass sie im Sommer 2021 nicht in die Sekundarschule ihres Wohnorts eingeschult werden, sondern in Amriswil. Dort können sie von einem professionellen Volleyballtraining profitieren, das optimal mit dem Schulstoff kombiniert ist.