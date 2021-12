Versammlung Einbrecher knacken Tresor der Stadt Amriswil und finden darin vor allem Grüngutmarken Die Amriswiler Gemeindeversammlung genehmigt das Budget diskussionslos und belässt den Steuerfuss, wie er ist. Manuel Nagel 10.12.2021, 16.10 Uhr

«Was denkst du, wie viele Leute sind im Saal?», fragte eine Besucherin ihren Sitznachbar an der 48. Gemeindeversammlung, die am Donnerstagabend im Pentorama stattfand. «Etwas mehr als hundert», lautete dessen Schätzung, was jedoch angezweifelt wurde. Die Frau sollte recht behalten: Es waren gerade mal 94 Stimmberechtigte anwesend.

Lediglich 94 Stimmberechtigte genehmigen am Donnerstagabend im Pentorama einstimmig und diskussionslos das Budget 2022 der Stadt Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Dezember 2021)

Stadtpräsident Gabriel Macedo blickte zu Beginn mit Bildern auf das Jahr 2021 zurück. Gechmunzelt haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beim Foto der total verwüsteten Stadtkanzlei, die von mehreren Einbrechern heimgesucht wurde. Nicht wegen des Einbruchs an sich, sondern weil die Täter im geknackten Tresor nur wenig Bargeld, dafür umso mehr Grüngutmarken vorgefunden hatten. «Aber an diesen hatten sie kein Interesse, die liessen sie nämlich liegen», sagte Macedo. Offensichtlich haben die Gauner keinen grünen Daumen.

Gute Prognosen für das laufende Rechnungsjahr

Besser war dann die Mitteilung des Stadtpräsidenten, dass man im laufenden Rechnungsjahr voraussichtlich viel besser abschneiden werde als vor einem Jahr budgetiert. So habe man bereits im Sommer 97 Prozent des erhofften Steuerertrags erreicht, was vor allem auf höhere Zahlungen durch juristische Personen – also Firmen – zurückzuführen sei. Auch lägen die Fürsorgeunterstützung 17 Prozent unter der Budgetprognose. Und schliesslich sei die Stadt auch noch in den Genuss einer Erbschaft von rund 300'000 Franken gekommen.

Gemäss aktuellem Stand liege man bei den Steuern 1,3 Millionen über Budget, ebenso etwa 300'000 Franken bei den Liegenschafts- und Grundstückgewinnsteuern. Bei der Fürsorge sind es auch immer noch 15 Prozent unter Budget. «Das alles führt dazu, dass wir anstelle des budgetierten Verlustes von 1,7 Millionen Franken wahrscheinlich sogar einen leichten Ertragsüberschuss haben werden», sagte Macedo. Und er dankte allen, die ihre Steuern pünktlich bezahlten und meinte mit einem Lächeln:

«Und ich gehe davon aus, dass das alle hier Anwesenden sind.»

Stadtpräsident Gabriel Macedo dankt den Anwesenden, dass sie ihre Steuern pünktlich bezahlen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Dezember 2021)

Für das kommende Jahr rechnet die Stadt wiederum mit knapp mehr als einer Million Minus, doch es würde nicht erstaunen, wenn es auch hier nicht ganz so negativ herauskäme. Jedenfalls wünschte keiner der Anwesenden zu irgendeinem Punkt im Budget 2022 die Diskussion. Der prognostizierte Aufwand von 39'251'350 Franken – bei einem Ertrag von 38'228'250 Franken – wurde jedenfalls einstimmig genehmigt.

Feuerwehr-Steuerfuss sinkt von 17 auf 13 Prozent

Damit verbunden war auch der Steuerfuss, der auf 63 Prozent belassen wird. Dennoch müssen die Amriswilerinnen und Amriswiler im neuen Jahr etwas weniger bezahlen, denn gesenkt wurden die Feuerwehrsteuern von 17 auf 13 Prozent.

Bei der allgemeinen Umfrage gab es dann doch noch einige wenige Wortmeldungen. Einer der Versammlungsteilnehmer warnte vor den Kosten bei der geplanten Umgestaltung des Bahnhofplatzes, und eine Frau regte an, die spärliche Beleuchtung beim Radolfzellerpark und am Weiher zu überdenken.