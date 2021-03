Amriswil Ein mutiges Original mit Ecken und Kanten Am 17. Februar starb der Amriswiler Hausarzt Albert Kreis im Alter von 82 Jahren. Ein Nachruf seines Kollegen Balz Burri. Dr. med. Balz Burri 17.03.2021, 11.30 Uhr

Albert Kreis war über 30 Jahre Hausarzt in Amriswil. Bild: PD

«Albert Kreis, Schafzüchter, Chatzerüti» war seine Adresse im Telefonbuch. Doch Dr. med. Albert Kreis war Allgemeinpraktiker, Hausarzt im alten Sinne, von 1972 bis 2005 mit einer gut frequentierten Praxis an der Bahnhofstrasse 34 in Amriswil. Ein ganz spezieller Mensch, ein mutiges Original mit Ecken und Kanten. Am 17. Februar ist er gestorben.