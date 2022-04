Kurt Iselis Grossvater Ernst lernte zwar Gärtner, doch weil er so schöne Kränze band, schickte ihn sein Chef ins angrenzende Blumengeschäft in Frauenfeld. Am 20. Juli 1920 eröffnete Ernst Iseli dann sein Blumengeschäft mit Samenhandlung am Marktplatz in Amriswil und führte das Geschäft 30 Jahre erfolgreich.

Seinen ältesten Sohn Kurt senior schickte Ernst nach Thun in die Lehre als Blumenbinder, obwohl Kurt lieber Bäcker werden wollte. Nach Anstellungen in Lausanne, Luzern und Zürich wollte Kurt noch ein Auslandsjahr in Holland absolvieren, bevor er das elterliche Geschäft übernahm. Vater Ernst erinnerte sich an einen holländischen Stagiaire, der mit ihm im Blumengeschäft in Frauenfeld gearbeitet hatte und schickte Sohn Kurt zu dessen Familie. Als Kurt senior Ende 1949 zurück in die Schweiz kam, brachte er nicht nur Erfahrung mit, sondern auch noch die hübsche Nichte des Arbeitskollegen seines Vaters. Im August 1950 fand die Hochzeit mit Miep Ultee statt.

Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor, von denen drei denselben Beruf wie ihr Vater erlernten, so auch Kurt junior. Der absolvierte die Lehre bei einem Kollegen seines Vaters in Rorschach. Es folgten Stationen in Bern, St.Moritz, Schwetzingen/D sowie ein halbes Jahr im weltgrössten Blumenmarkt im holländischen Aalsmeer. Im Jahr 1982 absolvierte Kurt junior die Meisterprüfung. Ein Jahr später heiratete er seine Agnes und übernahm das Geschäft in dritter Generation. Eine vierte wird es jedoch nicht geben. Tochter Mirjam und Sohn Fabian haben andere Berufe ergriffen. (man)