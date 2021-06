Katholisch Amriswil neu mit digitaler Anzeigetafel

Amriswil Digitalisierung bei der katholischen Kirche: Eine elektrische Anzeigetafel wird künftig nicht nur Katholiken ansprechen Seit Ende Mai informiert ein Display vor der katholischen Kirche in Amriswil über Allerlei in der Pfarrei. Der Vizepräsident der Kirchgemeinde freut sich über die 33 000 Franken Investition. Diego Müggler 15.06.2021, 12.20 Uhr

Direkt am Strassenrand stehend spricht die neue Anzeigetafel viele Passantinnen und Passanten an. Bild: PD

Nun steht sie da. Die elektronische Anzeigetafel der Katholischen Kirchgemeinde in Amriswil. Seit vergangenem Freitag zeigt der Display am Strassenrand vor der Katholischen Kirche in Amriswil zahlreiche Informationen rund um die Pfarrei an. Mit der Neuinvestition spreche die Kirchgemeinde mehr Leute an als bisher, sagt Urs Hungerbühler, Vizepräsident der Kirchgemeinde Amriswil.