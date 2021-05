Amriswil «Werden es im Auge behalten»: Die SVP Amriswil fordert die Schule auf, den Steuerfuss zu senken Das gute Rechnungsergebnis der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri weckt Begehrlichkeiten. Manuel Nagel 20.05.2021, 04.50 Uhr

SVP-Ortsparteipräsident Claude Brunner vor dem Schulmuseum Mühlebach. Er schrieb der Schule einen Brief. Wie auf dem Lineal hier soll es auch beim Steuerfuss mit den Zahlen runter gehen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 19. Mai 2021)

Der Brief ging Anfang dieser Woche beim Schulpräsidenten Christoph Kohler ein. Absender ist Claude Brunner, Präsident der Amriswiler SVP. Den netten Worten inklusive Gratulation zum guten Rechnungsergebnis der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri folgt jedoch die Forderung, die Steuern um zwei Prozent zu senken.

Auslöser für den Brief war die Rechnungspräsentation von Severin Gutjahr-Preisig anlässlich der Generalversammlung der Partei. «Die Versammlung hat sich kritisch gegenüber dem aktuellen Steuerfuss von 95 Prozent geäussert», schreibt Brunner an die Schulbehörde, zu der auch Parteikollege Gutjahr-Preisig gehört, der zudem in der Behörde ausgerechnet für die Finanzen verantwortlich ist. Brunner begründet die Forderung wie folgt: «Die Volksschulgemeinde kann mit höheren Zuwendungen aus dem Finanzausgleich rechnen und sie erzielte in den vergangenen Jahren jeweils Überschüsse.» Und da der Steuerfuss über dem kantonalen Referenzsteuerfuss liege, sollte jener mit Budget 2022 auf den kantonalen Referenzsteuerfuss von 93 Prozent gesenkt werden.

Alessandro Paliaga ist seit März der neue Leiter Schulverwaltung und Finanzen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 25. März 2021)

Bei Alessandro Paliaga, dem neuen Leiter Schulverwaltung und Finanzen, stösst Brunners Forderung auf Verständnis. Er sagt aber, dass man die Budgetierung für das kommende Jahr noch nicht gestartet habe. Noch würden Elemente für eine abschliessende Beurteilung fehlen, doch eine Senkung auf 93 Prozent erachtet auch Paliaga als realistisch, «weil wir unsere Verbindlichkeiten und pendenten Bauvorhaben einigermassen im Rahmen abschliessen».

Doch Paliaga warnt auch davor, dass die Post-Covid-Phase einige Fragen aufwerfen werde. «Tendenziell werden die Einnahmensubstrate – also die Steuereinnahmen – stagnieren», schätzt Paliaga. Diese Planung müsse man eng mit den politischen Gemeinden abstimmen. Der SVP sei bewusst, dass diese Aufgabe für die Schule anspruchsvoll sei. Doch sie werde diese Prozesse im Auge behalten, kündigt Claude Brunner an.