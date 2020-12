Amriswil Die Organisatoren des Strassenfestivals wollen bereit sein, wenn es dann wirklich auch stattfinden kann In genau sieben Monaten soll im Stadtzentrum Amriswils reges und buntes Treiben herrschen, sollte es die aktuelle Lage zulassen. Die Planungen sind bereits im Gange, obschon noch nicht bekannt ist, ob der Event durchgeführt werden kann. Manuel Nagel 09.12.2020, 16.50 Uhr

Pascal von Büren, Jörn Hannemann und Andreas Müller gehören zu den Organisatoren des Strassenfestivals Amriswil, das in sieben Monaten stattfinden soll. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 1. Dezember 2020)

Es ist keine gute Zeit, um Feste zu organisieren – und schon gar keine grossen Festivals.

«Wir haben Covid immer im Nacken.»

Das sagt Andreas Müller, der dem Organisationskomitee des Strassenfestivals Amriswil angehört. Und auch wenn in der kalten Jahreszeit wohl noch niemand an sommerliches Flanieren rund um den Marktplatz denkt, so müssen doch jetzt bereits die ersten Pflöcke eingeschlagen werden, damit der Event am 9. und 10. Juli 2021 stattfinden kann – oder besser gesagt könnte.

Denn, ob es so weit kommt, kann aktuell niemand sagen. Dafür weiss Andreas Müller ganz sicher, wie das Strassenfestival daherkommt und wie eben nicht:

Andreas Müller, OK-Mitglied des Strassenfestivals Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 1. Dezember 2020)

«Das Strassenfestival soll als solches erkennbar sein.»

Man werde möglicherweise Kompromisse eingehen müssen, dessen ist sich auch Müller bewusst. Aber man wolle keine Abstriche machen, etwa dass es eine Zugangsbeschränkung für nur 50 Leute auf dem Marktplatz gibt. Das würde nicht mehr dem Geist des Strassenfestivals entsprechen, finden die Organisatoren.

Der Entscheid für das endgültige «Go» soll irgendwann im ersten Quartal 2021 erfolgen. Viel länger will und kann das OK nicht zuwarten, denn es müssen Künstler engagiert werden, und auch die Standbetreiber wollen irgendwann wissen, ob sie sich das zweite Juli-Wochenende freihalten sollen. Dabei werde man sich auch von Experten beraten lassen, sagt Andreas Müller.

Nicht mehr «de Schneller isch de Gschwinder»

Wer in den letzten Jahren überhaupt einen Stand am Strassenfestival reservieren wollte, der musste ebenfalls früh bereit sein. Die Organisatoren versuchten es möglichst gerecht zu machen und vergaben die Standplätze nach dem Prinzip «de Schneller isch de Gschwinder». Wer sich also am schnellsten auf der Strassenfestival-Website einloggen und seinen noch freien Wunschplatz besetzen konnte, bekam diesen auch.

Aber das System stiess zunehmend auf Ablehnung und sorgte für Frustration bei treuen Standbetreibern, die viele Jahre an ein und demselben Ort waren und denen plötzlich ihr Platz weggeschnappt wurde. Pascal von Büren ist für die Vergabe der Stände am Strassenfestival zuständig. Er sagt:

Pascal von Büren, OK-Mitglied des Strassenfestivals Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 1. Dezember 2020)

«Man hat das System auch ausgenutzt und versucht, uns zu bescheissen.»

Konkret sei es zum Beispiel vorgekommen, dass einzelne Vereine oder Standbetreiber über Mittelsmänner mehrere Plätze reserviert und dann irgendwann die nicht benötigten wieder freigegeben hätten. Dann waren zwar Standplätze wieder frei, doch jene, die dort früher gewesen waren, hatten nach der ersten Enttäuschung keine Lust mehr, beim Strassenfestival dabei zu sein.

Solches wolle man vermeiden, sagt Pascal von Büren. Deshalb werde man für das kommende Strassenfestival die Standplätze kuratieren, sie also so vergeben, dass nicht nur möglichst alle Wünsche der Betreiber berücksichtigt werden können, sondern dass es auch für das Festival und dessen Besucher das Beste ist. Es bringe nichts, wenn zwei Bratwurststände nebeneinander stünden.

Weitere Informationen

www.strassenfestival.ch