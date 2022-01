Neujahrskonzert in Amriswil mit dem Chor Cappella Vocale Thurgau

Pandemie Unbewilligte Demonstration in St.Gallen gegen Maskenpflicht an Schulen – acht Personen angezeigt

Am Montagabend fanden in der Stadt St.Gallen zwei Kundgebungen in Zusammenhang mit den Coronamassnahmen statt. Eine davon war nicht bewilligt. Die Demonstrationsteilnehmenden wurden von der Stadtpolizei St.Gallen darauf aufmerksam gemacht. Acht Personen werden angezeigt.