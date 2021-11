Kolping-Verein schickt Samichläuse an die Amriswiler Türen

Amriswil Die Chläuse sind wieder los: Der Verein Kolping darf den Samichlaus wieder von Tür zu Tür schicken Dieses Jahr sind Chlausbesuche in Amriswil wieder möglich. Bruno Lorandi spricht über das Angebot von Kolping, die Organisation und die Chläuse selbst. Luca Hochreutener 19.11.2021, 16.00 Uhr

Per Anmeldeformular können Eltern einen Chlaus zu sich nach Hause bestellen. Bild: PD

Wer erinnert sich nicht gerne an den Besuch vom Samichlaus zurück? Als man als Kind, leicht nervös, zu Hause gewartet hat, und zwar in der Hoffnung, vom Chlaus ein Säckchen mit Nüssen, Mandarinen und Schokolade überreicht zu bekommen. Nachdem vor einem Jahr keine Chlausbesuche möglich waren, führt heuer der Amriswiler Kolping-Verein die Tradition wieder fort und schickt seine Samichläuse, samt Schmutzli, an die Amriswiler Haustüren.