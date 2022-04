Amriswil Der Präsident des Tennisclub Amriswil war einst der Götti seiner Frau Dieses Wochenende eröffnet der Tennisclub Amriswil seine Saison. An dessen Spitze steht seit rund einem Jahr Christian Sallmann. Manuel Nagel 23.04.2022, 04.10 Uhr

Christian Sallmann hat schon unzählige Stunden auf der Anlage des Tennisclub Amriswil verbracht. Nun ist er Präsident. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 14. April 2022)

Kurz vor Ostern war auf den sechs Plätzen des Tennisclub Amriswil Hochbetrieb. Der Platzbauer war an zwei Tagen mit bis zu 20 Arbeitern an der Breitenaachstrasse, um neu zu sanden. «Das ist mit 25'000 bis 30'000 Franken einer der grössten Posten im Vereinsbudget», sagt Christian Sallmann. Doch letzten Endes würde es sich lohnen.

«Wir haben dafür eine der schönsten Anlagen im Kanton.»

Auf dieser Anlage im Südwesten Amriswils verbrachte der 35-Jährige schon «unzählige schöne Stunden» seit seiner Kindheit, wie er sagt. «Ich habe dem Klub viel zu verdanken.» Das sei auch der Grund gewesen, weshalb er sich vor einem Jahr bereit erklärte, von Lars Ullmann das Präsidium zu übernehmen, als ein neuer Mann an der Spitze gesucht wurde. Sallmann war bereits von 2010 bis 2017 als Spielleiter im Vorstand, verliess diesen aber, da er damals noch in Zürich wohnte. Nun ist er nicht nur zurück in Amriswil, sondern auch im Vorstand des Tennisclubs.

Der Präsident sorgt selbst für den Tennisnachwuchs

Dieser sei für ihn eine Herzensangelegenheit, sagt der Präsident, der vor seiner Zusage zuerst Rücksprache mit seiner Frau hielt. Doch weil er im Militär gerade seine Kompanie abgegeben habe, sei da wieder etwas Zeit frei geworden, erzählt Christian Sallmann und lacht.

Das mit der Herzensangelegenheit hat übrigens auch noch einen weiteren Aspekt, denn er hat seine Frau hier auf der Tennisanlage kennen gelernt – beim Schnupperkurs für Erwachsene (siehe Kasten). Der Klub habe damals noch Gotten und Göttis gesucht, um die Novizen zu begleiten, «und ich war der Götti von meiner Frau», sagt er mit einem Schmunzeln. Die Folge davon ist nun, dass auch bereits ihr jüngster Sohn, der bald vier ist, auf der Anlage herumwuselt und mit seinem Papi nach dessen Training ein paar Bälle über das Netz spielen möchte.

Schnupperkurs im Mai Der Schnupperkurs für Erwachsene beginnt im Mai und findet an vier Dienstagabenden von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Kurskosten betragen 50 Franken, und während der Kursperiode vom 10. Mai bis zum 7. Juni (kein Kurs am 31. Mai) kann man jederzeit die Anlage des TC Amriswil benutzen. Schläger werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. (man) Anmeldung und Fragen

Christian Sallmann, 079 765 11 40, christian.sallmann@tcamriswil.ch

Der Präsident ist also gleich selber für den Nachwuchs besorgt, den der TC Amriswil nach einer kleinen Durststrecke wieder sukzessive erhöht hatte. Von einst 40 Junioren konnte der Verein die Zahl beinahe verdoppeln. Dazu kommen noch knapp 300 Aktiv- und einige Passivmitglieder, sodass der Mitgliederbestand aktuell etwa 400 Personen beträgt.

Seniorenmeisterschaften im Herbst in Amriswil

Christian Sallmann will, dass diese sich auch wohlfühlen im Klub. Das Gesellschaftliche darf deshalb nicht zu kurz kommen, der Austausch unter den Mitgliedern ist dem Verein wichtig. So hat sich der TCA beispielsweise bewusst gegen ein Online-Reservierungssystem entschieden, das viele andere während der Coronazeit eingeführt und nun behalten haben. «Es besteht die Gefahr, dass die Leute dann nur noch zum Tennisspielen auf die Anklage kommen», sagt Sallmann. Beim TCA muss man deshalb seine Täfelchen selber setzen – und vielleicht halt auch mal eine halbe Stunde auf einen freien Platz warten und dabei den anderen zusehen. Der Präsident sagt:

«Das hilft dem Klubleben. Die Welt ist schon digitalisiert genug.»

Dass dieses Klubleben intakt sei, sehe man auch an der Anzahl Teams, die im Interclub mitmachen. Zwölf Mannschaften sind in diesem Jahr gemeldet für die Meisterschaft der Tennisspielerinnen und -spieler, und auch Christian Sallmann spielt in der 1.-Liga-Mannschaft mit. «Eine gute Liga für uns», findet er, der einst auch schon für Egnach in der Nationalliga C gespielt hatte. Doch im Gegensatz zur regionalen 1. Liga müsse man da vielleicht auch mal an einem Samstagnachmittag nach Genf fahren, was auch für das Familienleben schwierig sei. Da müsste man auch Spieler aus Deutschland oder Österreich einkaufen, doch der TCA will das nicht, «weil das dem Klub nichts bringt», sagt Sallmann.

Coach von Volley Amriswil war auch Mitglied im Tennisclub

Viel lieber setzt man auf Eigengewächse oder Zuzüger, die sich auch mit dem Klub identifizieren und sich in Amriswil integrieren wollen. So wie Juan Manuel Serramalera. Der Coach von Volley Amriswil sei letzten Sommer ebenfalls Mitglied bei ihnen geworden und habe schnell Anschluss und Spielpartner gefunden – doch aus familiären Gründen kehrt er nun wieder nach Südamerika zurück.

Somit verpasst der Argentinier auch die Thurgauer Seniorenmeisterschaften im Herbst, die der TC Amriswil veranstaltet. Das letzte Mal war das 2011 der Fall – und ein grosser Erfolg, wie sich Sallmann erinnert. Das Wetter habe gepasst, und es seien zeitweise bis zu 200 Leute auf der Anlage gewesen, mit Festwirtschaft und Barbetrieb. Damit auch diesmal wieder die Meisterschaften lange in Erinnerung bleiben, will der TCA ein Rahmenprogramm organisieren, verrät Christian Sallmann.