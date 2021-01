Amriswil Der einbetonierte Christbaum Seit mehr als 20 Jahren sammelt Heinz Kreis die Weihnachtsbäume der Amriswiler ein. Ein Exemplar blieb ihm speziell in Erinnerung. Manuel Nagel 15.01.2021, 04.30 Uhr

Nach Weihnachten werden die Christbäume in vielen Gemeinden auf die Strasse gestellt, wo sie abgeholt werden. Bild: Urs Bucher

In vielen Gemeinden werden zu Beginn des neuen Jahres kostenlos die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. In Amriswil ist dafür seit 1999 Heinz Kreis zuständig. Der Transportunternehmer aus Amriswil ist von der Stadt beauftragt. So auch wieder an diesem vergangenen Montag.