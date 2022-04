Mal- und Bastelwettbewerb im Bücherladen Amriswil

Amriswil Der dicke Obelix lässt sich gut zeichnen Der Amriswiler Bücherladen hat zum Welttag des Buches einen Mal- und Bastelwettbewerb für Kinder initiiert. Am Samstag war Preisverleihung. Barbara Hettich 25.04.2022, 16.25 Uhr

Brigitta Häderli präsentiert in den Räumlichkeiten ihres Bücherladen an der Freiestrasse die prämierten Zeichnungen. Bild: Barbara Hettich

«Den Obelix kann man gut zeichnen, weil er so dick ist», sagt der neun-jährige Jayden Meier aus Schocherswil. Sören Rutishauser aus Amriswil, ebenfalls neun Jahre alt, hat ein prachtvolles Bild von Sam gemalt, «weil er sehr lustig ist und Wünsche erfüllen kann». Die elf-jährige Livia Wild aus Muolen hat Nils Holgerson gezeichnet, die zwölf-jährige Latisha Ramsauer aus Amriswil Tom Gates: «Weil er so cool ist.»

In der Kategorie der 13- bis 15-Jährigen sind die favorisierten Helden eher im Manga-Bereich zu finden, den ersten Preis in der höchsten Altersklasse holte sich Anina Wild aus Muolen allerdings mit einer tollen Zeichnung von Winnie Puuh.

Die Bilder der jungen Künstlerinnen und Künstler sind herzerfrischend und die Stimmung im Amriswiler Buchladen könnte schon deshalb nicht besser sein. Über 50 Kinder haben beim grossen Mal- und Bastelwettbewerb mitgemacht und erstaunliche Kreativität an den Tag gelegt.

«Die Jury hat es nicht einfach gehabt»

Zum «Welttag des Buches» hatte Brigitta Häderli mit ihrem Team erstmals einen solchen Wettbewerb lanciert. Aufgabe war, die Lieblingsfigur aus dem Lieblingsbuch zu zeichnen, zu malen oder zu basteln. «Die Jury hat es nicht einfach gehabt, es wurden sehr viele kleine Kunstwerke eingereicht», freut sich Brigitta Häderli über die grosse Teilnahme.

Am Samstag drängten sich jedenfalls viele Kinder und ihre Eltern in ihr Geschäft, und die Preisträger der verschiedenen Alterskategorien durften unter grossem Applaus ihre Geschenke und Büchergutscheine in Empfang nehmen. Mit viel Witz und Charme moderierte Heike Kramer, Verlagsvertreterin der Random House Verlagsgruppe, durch den Anlass und liess es sich nicht nehmen, nach dem offiziellen Teil auch noch ein Kapitel aus einem neu erschienen Kinderbuch zu erzählen.

Und die Gewinner sind … Kategorie Kindergarten: 1. Laura Oswald, Sommeri, 2. Seraina Novak, Erlen, 3. Dana Keller, Oberaach.

Kategorie Unterstufe: 1. Sören Rutishauser, Amriswil, 2. Jayden Meier, Schocherswil, 3. Nea Uebelhart, Amriswil.

Kategorie Mittelstufe: 1. Eflal Bingöl, Amriswil, 2. Latisha Ramsauer, Amriswil, 3. Livia Wild, Muolen.

Kategorie Oberstufe: 1. Anina Wild, Muolen, 2. Mira Keller, Oberaach, 3. Mirjam Dähler, Neukirch.

Besondere Kategorie Bastelarbeiten (ohne Rangliste): Sharline Ameseder, Amriswil; Lynn Rechsteiner, Sommeri; Livia Christen, Amriswil; Levin Schumacher, Salmsach.