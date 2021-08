Amriswil: Der Sportplatz Tellenfeld erinnert an die Anbauschlacht

Amriswil Das Tellenfeld erinnert an die Anbauschlacht und muss einen ungewollten Eindringling loswerden Der Hauptplatz im Tellenfeld sieht zurzeit aus wie ein Acker. Das weckt Erinnerungen an die Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Manuel Nagel 30.08.2021, 16.15 Uhr

Der Hauptplatz Tellenfeld West wird aktuell saniert und erhält nebst neuer Rasendecke auch neue Drainagen. Die erste Mannschaft des FC Amriswil spielt nun deshalb auf dem Nordplatz. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24. August 2021)

Ist ein Fussballplatz in schlechtem Zustand, so sagen Spieler gerne verächtlich: «Das ist ein Acker.» Im Falle des Tellenfeldplatzes West passt das zurzeit, denn von Rasen ist momentan nichts zu sehen. Dies, weil die Sportplatzkommission der Stadt einem Eindringling den Garaus machen will.

Falsche Rasenpflanze auf dem Fussballplatz Nach der Sanierung des westlichen Teils von Platz Nord ist nun der Hauptplatz im Tellenfeld an der Reihe. Eine Zustandsanalyse dieses Platzes West ergab, dass sich in den letzten Jahren eine falsche Rasenpflanze stark auf dem Platz verbreitet hatte.

Weil diese nicht heimische Rasenart, die «einjährige Rispe», nicht tief wurzelt, können sich beim Fussballspielen grosse Rasenstücke ablösen. Sämtliche Versuche, etwa mit regelmässigem Vertikutieren, diesen ungeliebten Neophyten loszuwerden, blieben erfolglos. Der Westplatz musste regelmässig übersät und danach jeweils wieder für zwei Wochen gesperrt werden.

Deshalb entschied die Sportplatzkommission, den Westplatz noch diesen Spätsommer zu sanieren und dem östlichen Teil des Nordplatzes vorzuziehen. Da sich herausstellte, dass auch der Hauptplatz Probleme mit der Entwässerung hat, werden weitere Drainagen verbaut. Dadurch fallen die Kosten der Sanierung um rund 24'000 Franken höher aus, als budgetiert wurde. (man)



Doch Acker auf einem Fussballplatz, das weckt auch Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Im Rahmen des «Plans Wahlen» wurden damals viele Flächen in Ackerland umgewandelt, um die Landesversorgung mit Lebensmitteln sicherstellen zu können. Selbst das ehrwürdige St. Galler Espenmoos sollte damals zum Kartoffelacker werden.

Fussballplatz als Schafwiese Der FC St. Gallen wehrte sich mit allen Kräften für seine Spielfelder. «Das gesamte Umgelände des Espenmoos ist auf unsere Initiative schon während des letzten Weltkriegs zu Pflanzgärten umgeackert worden», argumentierte der Verein im FCSG-Mitteilungsblatt von 1942. Diese seien nach wie vor in Betrieb. Nach harten Verhandlungen mit Herrn Egli von der Kantonalen Ackerbaustelle wurden die beiden Rasen zur Grasnutzung zur Verfügung gestellt. «Dass die 70 bis 80 Schafe unseres Mitglieds Rüegg mit Rücksicht auf die Fleischversorgung und die Ablieferug von Wolle eine ebenso grosse Aufgabe erfüllen wie Pflanzgärten auf einem schlechten Boden, dürfte jedem klar sein, der unvoreingenommen an diese Sache herantritt», schrieb der Club.

Und so weideten bis in die 50er-Jahre in den Sommerferien regelmässig Schafe im Espenmoos. Ein Nachbar brachte jeweils seine Tiere auf den Sportplatz. Der Platzwart verfügte in diesen Zeiten noch nicht über einen Rasenmäher. Ein Hund hielt die Schafe zusammen und jagte gleichzeitig ungebeten Gäse fort. Die jüngsten Spieler haben jeweils geholfen, den Schafdreck einzusammeln. Der Rest blieb der Wiese als Dünger erhalten. (Aus dem Buch «Espenmoos - Fussball und Fankultur», 2007)

Das Espenmoos wurde zwar nicht zum Kartoffelacker, musste aber als Schafwiese herhalten. Die Tiere fungierten gleichzeitig als Rasenmäher und als Düngerlieferant. Bild: Photo Krüsi + Co.

Das Schicksal als Kartoffelacker blieb dem Amriswiler Tellenfeld damals ebenfalls erspart, wie Luftaufnahmen kurz nach Kriegsende im Mai 1945 zeigen. Deutlich, wenn auch in keinem guten Zustand, ist das Fussballfeld zu erkennen, wo sich nun der Allwetterplatz befindet. Dort, wo heute der Hauptplatz ist, stand vor 76 Jahren eine Obstplantage.



Auf dieser Luftaufnahme aus 2750 Metern Höhe kurz nach Kriegsende sieht man rechts unten, wo sich heute das Schwimmbad befindet, eine grosse Ackerfläche. Links oben ist das Tellenfeld mit dem damaligen Fussballplatz. Links davon stehen Obstbäume, wo heute der Hauptplatz ist, der zurzeit saniert wird. Bild: Swisstopo (Amriswil, 28. Mai 1945)

Amriswiler Landbesitzern drohte die Zwangspacht

Die Anbauschlacht in Amriswil wurde damals südlich der Festhütte geschlagen. Im Jahr 1941 kaufte die Gemeinde Wiesland am Hegibach. Ausserdem machte sie das Areal unmittelbar neben der Festhütte für den Gemüseanbau frei. Weiter pachtete die Gemeindebehörde verschiedene Parzellen, um den Mehranbau bewältigen zu können – so auch eine Wiese an der Grenzstrasse, ungefähr dort, wo sich jetzt die Sechsfach-Sporthalle Tellenfeld befindet.

Aber auch Private mussten in ihrem Garten Lebensmittel anpflanzen. Ein Rundschreiben der Gemeinde an alle Amriswiler Haushaltungen verpflichtete sämtliche nicht landwirtschaftlich tätigen Bodenbesitzer, Kartoffeln und Gemüse anzubauen. Die Kontrolle über das sogenannte «Kleinpflanzwerk» sei damals rigoros durchgeführt worden, steht in der Chronik, die 1999 zur 1200-Jahr-Feier Amriswils erschienen ist. Jede erwachsene Person musste zur Selbstversorgung damals drei Aren Kartoffeln und eine halbe Are Gemüse anbauen. Wer Boden hatte und die Anbaupflicht nicht erfüllte, dem drohte die Zwangspacht, wie im Protokoll der Amriswiler Ortskommission vom 10. November 1941 steht.

Das Foto zeigt die «Hemmerswiler Jungmannschaft an der Anbauschlacht im Februar 1941», zwischen Gemeindehaus und Hegibach. Rechts ist die alte Festhütte zu sehen. Bild: Privatbesitz Jakob Brüschweiler

Durch die Anbauschlacht erlebte der Industrieort Amriswil eine Wiedergeburt der Landwirtschaft mitten im Dorf. Es wurde sogar eine «Pflanzlandkommission» gegründet. Diese organisierte mit Hilfe der landwirtschaftlichen Schule des Kantons in Arenenberg Kurse, wie man Parzellen bepflanzen und sie von Schädlingen und Krankheiten freihalten könne. Von April bis Oktober führte die Kommission sechs gut besuchte Kurse durch – und dann endeten die Einträge im Protokollbuch der Pflanzlandkommission.