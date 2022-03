Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Amriswil

AMRISWIL Dank, Zuspruch und konstruktive Kritik: Vorschläge für Neugestaltung des Bahnhofplatzes finden Anklang Das Vorprojekt zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Bushofs wurde den Ortsparteien und Interessenvertretern im Dezember vorgestellt. Die Vernehmlassung ist nun ausgewertet, die Abstimmung über das Projekt findet am 24. April statt. 03.03.2022, 16.45 Uhr

So soll der Platz vor dem Amriswiler Bahnhof einmal aussehen. Bild: PD

Das Projekt für eine Neuorganisation des Bahnhofplatzes, des Bushofes und der Poststrasse wurde ausgelöst, weil sich der Fahrplan mehr und mehr verdichtet, die Busse grösser und die Platzverhältnisse somit knapper werden und weil die einzuhaltenden Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht eingehalten werden können: Die Haltekanten sind zu tief und müssen zwingend erhöht werden. Am heutigen Standort ist eine derartige Erhöhung der Haltekanten nicht möglich, weil die Busse dann nicht mehr zufahren könnten.

Amriswil soll aber für alle ÖV-Nutzer auch in Zukunft ein attraktives Angebot haben. Der bestehende Busknotenpunkt beim Bahnhof spielt dabei eine zentrale Rolle. Es muss vermieden werden, dass dieser Busknotenpunkt wegen der ungenügenden Infrastruktur an einen anderen Standort verlegt wird. Dies würde nämlich auch den Schnellzugshalt in Amriswil gefährden.

Bauliche Veränderungen beim Bushof sind somit unumgänglich. Diese hat der Stadtrat zum Anlass genommen, weitere Verbesserungen beim Bahnhof anzustreben, namentlich in den Bereichen Sicherheit, Langsamverkehr, Aufenthaltsqualität und Erscheinungsbild.

Stadtrat ist über positives Echo erfreut

13 Eingaben sind eingetroffen, wurden gesichtet, behandelt und beantwortet. Der Stadtrat bedankt sich für die detaillierte Prüfung der Unterlagen und die rege Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren. Die Behörde stellt ein sehr positives Echo fest und zeigt sich erfreut, dass die Qualität der Planung mehrfach gelobt wurde und viel Verständnis für die Notwendigkeit von Investitionen am Bahnhofplatz und an der Poststrasse vorhanden ist. Stadtpräsident Gabriel Macedo fasst zusammen:

«Grundsätzlich ist das Vorprojekt sehr gut angekommen und es wurde mehrfach gewürdigt.»

Ausserdem wird die Komplexität, auf kleinem Raum möglichst allen Interessenvertretern gerecht zu werden, bemerkt und erwähnt. Selbstverständlich hat der Stadtrat aber auch die kritischen Stimmen wahrgenommen, welche sich vorwiegend auf die Park- und die Verkehrssituation an der Nordstrasse und die Kosten konzentrieren.

Was die Autoparkplätze betrifft, werden auf der Bahnhof-Südseite weiterhin genügend Kurzzeitparkplätze zur Verfügung stehen. Mittelfristig kann das Parkplatzangebot bei Bedarf auch erweitert werden, sobald die 21 Parkfelder östlich der PW-Unterführung für die Bahnhofnutzung verfügbar werden. Im Weiteren hat der Stadtrat ein Auge auf die Arealentwicklung südlich der Poststrasse, wo eine grössere Tiefgarage entstehen kann.

Verkehrsführung Nordstrasse im Fokus

An der Nordstrasse sind heute genügend Langzeitparkplätze vorhanden. Da die Polizeischule die derzeit gemieteten 29 Parkplätze in absehbarer Zeit nicht mehr benötigen wird, kann das Angebot für die Bahnkunden sogar erweitert werden. Die bauliche Situation, die Anzahl und die Lage dieser Parkplätze könnten sich in den kommenden Jahren verändern.

Der geplante Bushof auf dem Bahnhofplatz. Bild: PD

Der Stadtrat sieht der in der Vernehmlassungsbeantwortung mehrfach erwähnten Studie für die Entwicklung und Optimierung des Areals nördlich des Bahnhofs mit grossem Interesse entgegen. Im Rahmen dieser Studie werden auch die Bahnhofsparkierung und die Verkehrsführung an der Nordstrasse das nötige Gewicht erhalten. Ausserdem ist die Verkehrskommission aktuell dabei, die heutige verkehrliche Situation der Nordstrasse zu prüfen und aufgrund der Ergebnisse allenfalls Massnahmen zu ergreifen.

Ein Gesamtprojekt mit Puzzleteilen

Was die Kosten betrifft, handelt es sich hierbei um ein Gesamtprojekt, bei dem nicht einzelne Puzzleteile weggelassen oder ausgetauscht werden können. Dies würde das Konzept als Ganzes verändern und die Mehrheitsfähigkeit des Projekts gefährden. Im Rahmen der Planung wurden Einsparungen vorgenommen.

Nicht realistisch ist es aber, auch noch eine Neugestaltung auf der Bahnhof-Nordseite und eine weitere Fussgängerunterführung oder Überführung in die Planung aufzunehmen. Dies würde die Kosten zu stark in die Höhe treiben. Vorhaben wie zum Beispiel eine Fussgängerüberführung könnten aber bei Bedarf auch unabhängig vom vorliegenden Projekt in Zukunft angedacht werden. Macedo erklärt:

«Es hat aber durchaus Einwände gegeben, die man diskutiert und auf die man mit Massnahmen reagiert hat.»

So gibt es im überarbeiteten Projekt zwei zusätzliche Taxiplätze und einen Abstellplatz für einen Bus. Und auch die Anlieferung für den Bancomat und den Imbiss konnte optimiert werden. (red/st)

Alle Informationen zum Projekt sowie die ausführlichen Antworten zu den Vernehmlassungseingaben sind auf der Website www.amriswil.ch unter dem Stichwort «Bushof» aufgeführt.