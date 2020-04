Volley Amriswil bedient sich bei Ligakonkurrent Luzern Der Erstplatzierte der abgebrochenen NLA-Volleyballsaison verpflichtet von den Innerschweizern unter anderem Topskorer Edvarts Buivids. Das zeigt: Amriswil will wieder eine Meistermannschaft. Matthias Hafen 18.04.2020, 13.00 Uhr

Der Lette Edvarts Buivids (links) prägte den Angriff des Cupfinalisten Luzern wie kein zweiter. Bild: Boris Bürgisser/LZ

Volley Amriswil hat nichts an Attraktivität eingebüsst. Als so ziemlich einzige Adresse in der Deutschschweiz, wo man den Meistertitel im Männervolleyball gewinnen kann, ziehen die Oberthurgauer die Besten der Liga geradezu an. Die für Konkurrenten unliebsame Erfahrung muss nun Volley Luzern machen, das mit Volley Amriswil schon den Namenssponsor teilt.