Amriswil Bahnhofplatz als grüne urbane Idylle Das Gebiet südlich des Bahnhofs Amriswil soll attraktiver und sicherer werden. Die Stadt hat nun entschieden, wer den Raum gestalten darf. Manuel Nagel 29.01.2021, 04.20 Uhr

So könnte der Amriswiler Bahnhofplatz in Zukunft aussehen. Noch sind nicht alle Details geklärt. Bild: Studio Vulkan Landschaftsarchitektur

Für Bahnreisende ist der Bahnhofplatz der erste Eindruck von Amriswil. Doch «der Platz mit dem Busbahnhof macht so keine wirkliche Falle», sagt Gabriel Macedo zum aktuellen Zustand. Man fühle sich nicht sofort wohl, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr in Amriswil ankomme, meint der Stadtpräsident. Doch das soll sich bis in drei, vier Jahren ändern.