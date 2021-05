Amriswil Aus einem mach drei: Nun haben die Männer ein numerisches Übergewicht bei den Amriswiler Primarschulleitungen Auf das neue Schuljahr hin wechselt bei der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri gleich bei zwei der fünf Primarschuleinheiten die Schulleitung. Manuel Nagel 08.05.2021, 12.00 Uhr

Auf der Amriswiler Schulverwaltung an der Romanshornerstrasse 28 werden ab Sommer zwei neue Schulleiter ein und aus gehen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 21. Dezember 2020)

Bislang war der Wolf Hahn im Korb. Gemeint ist Ueli Wolf, Verantwortlicher für die Schulhäuser Nordstrasse und Sommeri. Er ist aktuell noch einziger männlicher Schulleiter der fünf Primarschuleinheiten. Die übrigen vier Schulleitungen sind durch Frauen besetzt. Doch auf das Schuljahr 2021/2022 hin bekommt Ueli Wolf gleich zwei neue Kollegen.

Daniel Zürcher ist ab August der neue Schulleiter in Hemmerswil und in Hefenhofen. Bild: PD

Dies deshalb, weil einerseits Bettina Sutter die Schulleitung in Hemmerswil und Hefenhofen nach sieben Jahren abgibt und eine neue Herausforderung sucht. Ersetzt wird sie vom 45-jährigen Daniel Zürcher, wohnhaft in Romanshorn. Der Vater dreier Kinder im Schulalter blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung als Unter- und Mittelstufenlehrer zurück: zuerst in Romanshorn, nun seit gut neun Jahren im Dienste der Volksschulgemeinde (VSG) Amriswil-Hefenhofen-Sommeri im Schulhaus Oberaach. Zürcher war vor seiner Zeit in Oberaach bereits zwei Jahre als Schulleiter tätig und schloss auch die entsprechende Ausbildung ab.

Konrad Bühler übernimmt die Schulleitung im Schulhaus Oberfeld und in Hagenwil. Bild: PD

Im Schulhaus Oberfeld und in Hagenwil folgt Konrad Bühler aus St.Gallen auf Heidi Scherrer, die interimistisch die Schulleitung übernommen hat. Bühler ist noch bis zum Sommer als Schulleiter in Egnach angestellt. Er tritt also sein neues Amt nicht schon früher an. Der 58-Jährige bringt 30 Jahre Erfahrung als Primarlehrer und Schulleiter mit. Seit 20 Jahren arbeitet er ununterbrochen als Schulleiter auf der Primarstufe.