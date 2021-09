Amriswiler Wandernacht: Dem Biber und dem Wild auf der Spur

Nach dem Start beim Marktplatz führen beide Wanderrouten in Richtung Maihalde, entlang der mittleren Laamet, via Neuhof durch das Schmitteholz, in Richtung Almensberg. Dort trennen sich die beiden Strecken. Die längere führt nach Ödenhus und zum Flurhof, während die kürzere Strecke nach Almensberg zum Haspelholz führt und dann, wie die lange Wanderung auch, zurück via Bilchenwald und Egg zum Weinberg. (man)