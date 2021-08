Olympia-Zweite Nicola McDermott trainierte vor Tokio in Amriswil

Silberlächeln Der Schlüssel für ihre Olympiamedaille: Weshalb sich die Australierin Nicola McDermott auf dem Amriswiler Tellenfeld vorbereitet hatte Nicola McDermott trainierte vor Tokio 2020 im Oberthurgau. Nun ist die Australierin mit Silber in ihre zweite Heimat zurückgekehrt. Manuel Nagel 21.08.2021, 04.30 Uhr

Nicola McDermott zeigt vor dem Garderobengebäude auf dem Tellenfeld ihre Silbermedaille, die sie vor zwei Wochen, am 7. August, an den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnen hat. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. August 2021)

Es war vor etwas mehr als einem Jahr, als Nicola McDermott zum ersten Mal in Amriswil war und die Bekanntschaft mit Werner Dietrich von Amriswil Athletics machte. Die australische Weltklassehochspringerin strahlt, wenn sie von der Begegnung mit dem Trainer der Amriswiler Leichtathleten erzählt: «Werner organisierte mir einen Schlüssel für das Tellenfeld und sagte mir, dass mir der Kraftraum und die Leichtathletikanlage jederzeit zur Verfügung stehen würden.»

Das war ungewohnt für die Sportlerin. Nicht einmal bei ihrem Heimatverein in Australien habe sie einen Schlüssel für das Stadion bekommen. «So that was a real... yeah, just a blessing», sagt sie – ein Segen sei es.

Der Glaube an Gott ist für sie sehr wichtig

Für Nicola McDermott ist der Glaube an Gott sehr wichtig. Das sieht man auch, wenn man ihre Website besucht – und der Glaube ist letztlich auch der Grund, weshalb es die Australierin hierher an den Bodensee verschlagen hat. An den Weltmeisterschaften 2017 in London traf McDermott Jacqueline Walcher-Schneider, ehemalige Turmspringerin und Olympionikin. Sie führte eine Andacht für Athleten durch, und zwischen den beiden Frauen entwickelte sich eine Freundschaft. Zwei Jahre später reisten Jacqueline und ihr Mann Jörg Walcher, die als Sportseelsorger tätig sind, ans Diamond-League-Meeting in Lausanne, um McDermott zu unterstützen.

Durch «Beyond Gold», die Athleten Community der Walchers, blieben die drei wöchentlich in Kontakt und sahen sich wieder im letzten Sommer, als die Australierin für Wettkämpfe nach Europa kam.

«Es war äusserst schwierig, eine Unterkunft zu finden, aber Jörg und Jacqueline öffneten mir ihr Zuhause und nahmen mich in ihre Familie auf.»

Die Liebe und die Unterstützung der beiden würden Amriswil und den Oberthurgau, wo Walchers seit 2008 wohnen, zu ihrem zweiten Zuhause machen, sagt McDermott.

Die besten Trainingsmöglichkeiten bisher

So kehrte sie auch in diesem Sommer vor den Olympischen Spielen wieder in den Oberthurgau zurück, diesmal mit ihrem Coach. Diesem hatte sie gesagt: «Wenn ich irgendwo sonst in der Welt ausserhalb Australiens trainieren muss, so kann es nur Amriswil sein.» Und sie sagt, was die hiesigen Nachwuchsleichtathleten mit Stolz erfüllen dürfte:

Nicola McDermott und Jörg Walcher schauen im Update-Fitnesscenter vorbei. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. August 2021)

«Everything I need for my world class training is right here in Amriswil.»

Alles, was sie für ihr Weltklasse-Training brauche, sei genau hier in Amriswil. Es seien die besten Trainingsmöglichkeiten, die sie bisher gehabt habe. «Es ist einfach, aber ich habe alles, was ich brauche.» Auch in einem Fitnessstudio ganz in der Nähe des Tellenfelds wurde die Athletin herzlich aufgenommen und schwitzte regelmässig für den Erfolg. Als sie mit ihrer Silbermedaille schnell vorbeischaut, erhält sie sogleich Glückwünsche von allen Seiten.

Sogar die regnerischen Tage im Oberthurgau seien wichtig gewesen, denn just zum Final an den Olympischen Spielen setzte Regen ein, erzählt McDermott, «doch ich blieb ganz gelassen, weil ich ja im Amriswiler Regen trainiert habe».