Amriswil Als die Gummistiefel noch aus Holz waren Die Aach-Sänger konzertieren am Sonntagabend in der prall gefüllten Evangelischen Kirche, aber nicht alleine. Sie holen sich namhafte Verstärkungen und einen Moderator der besten Sorte. Alles in allem ein hervorragendes und abwechslungsreiches Konzert, mit viel Gesang, Musik, Melodien und Humor. Christoph Heer 22.11.2021, 11.30 Uhr

Die Aach-Sänger, unter der musikalischen Leitung von Pascal Miller, singen sich in der Evangelischen Kirche in die Herzen der vielen Zuhörer. Bild: Christoph Heer

Das Motto dieses Konzertereignisses? «Wie war es damals», und das hat es in sich. So erinnert sich Moderator Stöff Sutter, der sich selber als alten Knacker betitelt, an die gute alte Zeit, sprich, als die Gummistiefel noch aus Holz angefertigt wurden. Und schon mit diesem ersten Satz hat der ebenso bekannte wie beliebte Moderator das Publikum auf seiner Seite. Wobei das nicht unbedingt mit Schwierigkeiten verbunden ist, denn – und das beweisen all die fröhlichen Gesichter – die Vorfreude war schlicht und einfach zu gross, als dass auch nur irgendeiner hätte schlechte Laune verbreiten können. Nun aber zum Wichtigsten dieses Sonntagabends; dem Gesang und der Musik.

Singen macht nicht nur Spass, singen tut auch gut. Insbesondere dann, wenn es derart taktvoll und stilsicher vorgetragen wird, wie es die Aach-Sänger zelebrieren. «Mit 66 Jahren», «La Mer», «Sierra Madre» oder «Bajazzo», die Gesangsvielfalt überschlägt sich vor lauter Höhepunkten. Mit dabei sind auch das Nostalgiechörli aus Berg, «The Duke» aus Romanshorn und das Instrumentalensemble. Eine hervorragende Kombination von verschiedenstem Klang und Gesang. Das Publikum lässt nicht lange auf sich warten und beklatscht im Nachgang nicht nur das vorgetragene Liedgut, es klatscht auch genüsslich im Takt mit; so muss das sein.

Und übrigens, in besagtem Publikum sitzen nicht nur Amriswiler. Da sind Hinterthurgauer, St.Galler, Kreuzlinger und viele weitere «Auswärtige» dabei. Das erstaunt jedoch überhaupt nicht, denn es hat sich in den vergangenen Jahren längst herumgesprochen, dass die Konzertabende mit den Aach-Sängern etwas ganz Besonderes sind, Hut ab. Und so wird man sich schon morgen gerne an diesen Anlass zurückerinnern, ganz getreu dem Motto: «Wie war es damals», also vorgestern.